En publicación oficial en el diario El Peruano, el Gobierno del Perú aprobó la extradición de Jossimar Cabrera Cornejo hacia los Estados Unidos, donde será procesado por el presunto delito de asesinato en el caso de Sheylla Lisbet Gutiérrez Rosillo, ocurrido en el estado de California el pasado 10 de agosto.

El documento precisa que el Ejecutivo accede a la solicitud de extradición pasiva con procedimiento simplificado de entrega, formulada por las autoridades estadounidenses, luego que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció a favor del recurso emitido el pasado 6 de octubre.

La Resolución Suprema N° 236-2025-JUS precisa que la la autoridad central peruana deberá verificar que el acusado Cabrera Cornejo no tenga procesos penales pendientes ni sentencias condenatorias en su país natal.

Además, el Estado peruano deberá garantizar que se calcule el tiempo que el acusado permaneció detenido durante el trámite de extradición.

Asesinato de Sheylla Gutierrez

El pasado 9 de agosto, Sheylla Gutiérrez Rosillo, de 32 años, fue reportada como desaparecida en el condado de Los Ángeles, estado de California, Estados Unidos. Su madre y tía denunciaron que la joven sufría violencia doméstica y planeaba denunciar a su pareja, Jossimar Cabrera. Ambos tenían tres hijos menores edad.

Al iniciar las investigaciones, la Policia de EE.UU. descubrió una cinta en la que se ve a Cabrera cargando un bulto en su vehículo, el cual coincidía con las características del cuerpo hallado el 16 de agosto en el Bosque Nacional de Los Ángeles.