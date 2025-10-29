Un hecho de violencia e inseguridad alarmó al personal médico y pacientes del centro de salud Palmeras de Oquendo, en el Callao. El pasado 27 de octubre, un ciudadano colombiano identificado como Jhojan Ortiz (32) ingresó de manera abrupta al establecimiento, gritando y enfrentándose con el personal de seguridad, según quedó registrado en un video difundido por testigos.

De acuerdo con las primeras versiones, el vigilante del centro intentó controlar la situación y retirar al sujeto del lugar, pero Ortiz reaccionó con violencia, generando pánico entre los pacientes que esperaban atención.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La denuncia del incidente fue presentada al día siguiente en la comisaría de Oquendo, cuyos agentes ubicaron al extranjero ocupando un terreno ajeno, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos.

Fuentes policiales informaron que Ortiz ya había sido intervenido en varias oportunidades por quejas de los residentes debido a presuntos actos agresivos. Sin embargo, actualmente permanece libre y con paradero desconocido. Hasta el momento, no existe una denuncia formal ni una orden de captura en su contra.

El personal del centro de salud exige mayor resguardo policial, mientras que los vecinos de Oquendo piden acciones inmediatas de las autoridades para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.