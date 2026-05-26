El canciller Carlos Pareja aseguró que la distribución total del material electoral para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 ya se concretó y se encuentra en las sedes diplomáticas del Perú en el extranjero, donde se custodian los paquetes hasta el sufragio del 7 de junio.

Pareja afirmó que los documentos e implementos electorales permanecen a buen resguardo en las oficinas consulares y embajadas. El funcionario detalló que el envío cumplió estrictamente con el cronograma establecido por las autoridades electorales incluso en zonas geográficamente más alejadas del territorio nacional.

“(El material) ha sido recibido también en los lugares que eran lejanos, se ha enviado con funcionarios de la Cancillería que se han desplegado para que esos materiales lleguen sin ningún problema a sus localidades. O sea, ya tenemos la seguridad de que todo el material está repartido en los consulados y embajadas”, señaló el canciller.

Cinco funcionarios de la Cancillería trasladaron personalmente el material a ciudades con desafíos logísticos específicos como La Habana, Moscú, Pretoria, Pekín y Leticia. El resto del despliegue internacional ocurrió a través de un servicio de mensajería internacional.

Facilitar el voto en el extranjero para segunda vuelta

La Cancillería implementó dos normativas excepcionales para facilitar la instalación de las mesas, según comentó Pareja. La primera permite fusionar mesas de votación contiguas ante la falta de electores. La segunda faculta al personal consular para asumir el rol de miembro de mesa si los ciudadanos titulares no asisten.

“Así que esperamos que eso facilite que todas las mesas se puedan instalar. Y aquellas que no se puedan instalar, se puedan fusionar. Eso es muy importante, es una facilidad que tenemos en esta segunda vuelta que no la hubo en la primera vuelta”.