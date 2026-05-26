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Carlos Pareja aseguró que hay medidas para facilitar el voto en el extranjero. (Foto: Andina)
Carlos Pareja aseguró que hay medidas para facilitar el voto en el extranjero. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El canciller Carlos Pareja aseguró que la distribución total del material electoral para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 ya se concretó y se encuentra en las sedes diplomáticas del Perú en el extranjero, donde se custodian los paquetes hasta el sufragio del 7 de junio.

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