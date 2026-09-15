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El Tratado de Altamar y la decisión que el Perú no puede postergar

“Es urgente que tanto la Cancillería, desde el Ejecutivo, como el Senado, desde el Congreso de la República, prioricen y aceleren el proceso de ratificación del Tratado”.

    Jimpson Dávila
    Por

    Director del Programa Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En los círculos de las negociaciones internacionales se suele decir que quien no está en la mesa está en el menú. La expresión resume una realidad fundamental de la diplomacia: quienes participan en la toma de decisiones tienen la posibilidad de defender sus intereses, mientras quienes se mantienen al margen corren el riesgo de asumir posteriormente decisiones en cuya construcción no participaron.

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