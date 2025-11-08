Una adolescente de 15 años fue encontrada en altamar por pescadores del muelle del Callao, quienes la rescataron y procedieron a trasladarla cerca del yate donde se hallaban sus familiares.

El hecho ocurrió la mañana de este sábado 8 de noviembre, según reportó el medio local Prensa Chalaca.

Los pescadores hallaron a la menor sola, asustada y sin señales del yate en el que había ingresado al mar . Luego, ella les indicó que sus padres estaban en una embarcación, por lo que iniciaron la búsqueda para que retorne junto a ellos.

En el video se muestra que los trabajadores la auxiliaron brindándole agua y la adolescente se halla con un traje especial para natación en aguas abiertas.

Vale precisar que la natación en aguas abiertas se puede hacer de forma recreativa o competitiva. En ambos casos, esta consiste en nadar en espacios abiertos como el mar, lagos o ríos. Los nadadores deben enfrentarse a los movimientos de las corrientes, remolinos u oleajes y a diversas temperaturas.

Este deporte implica un gran esfuerzo físico y mental pues se lucha contra el mismo espacio natural y las distancias. En el Perú, la disciplina no había sido popular hasta la pandemia.