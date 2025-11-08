Una adolescente de 15 años fue encontrada en altamar por pescadores del muelle del Callao, quienes la rescataron y procedieron a trasladarla cerca del yate donde se hallaban sus familiares.
El hecho ocurrió la mañana de este sábado 8 de noviembre, según reportó el medio local Prensa Chalaca.
Los pescadores hallaron a la menor sola, asustada y sin señales del yate en el que había ingresado al mar. Luego, ella les indicó que sus padres estaban en una embarcación, por lo que iniciaron la búsqueda para que retorne junto a ellos.
En el video se muestra que los trabajadores la auxiliaron brindándole agua y la adolescente se halla con un traje especial para natación en aguas abiertas.
Vale precisar que la natación en aguas abiertas se puede hacer de forma recreativa o competitiva. En ambos casos, esta consiste en nadar en espacios abiertos como el mar, lagos o ríos. Los nadadores deben enfrentarse a los movimientos de las corrientes, remolinos u oleajes y a diversas temperaturas.
Este deporte implica un gran esfuerzo físico y mental pues se lucha contra el mismo espacio natural y las distancias. En el Perú, la disciplina no había sido popular hasta la pandemia.
