Nuevamente se reportó el derrumbe del kilómetro 3.5 de la avenida Néstor Gambetta en el Callao. Este tramo de 300 metros viene colapsando cada cierto tiempo y genera zozobra entre los vecinos de la zona que exigen una respuesta pronta de las autoridades.

En imágenes de Señal Alternativa, se ve como al promediar las dos y media de la tarde, del miércoles 5 de noviembre, la base se desprende y cae parte del muro de contención.

Los pobladores de la zona responsabilizan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a Provias Nacionales por la situación que afrontan.

El Comercio denunció derrumbe antes

El pasado 25 de octubre se registró un derrumbe en ese mismo lugar. Tenía apenas semanas de haberse habilitado por Provías Nacional.

Dos años antes, El Comercio informó que debajo de esta vía se había originado un forado que a su vez había dejado un carril (de sentido sur a norte) prácticamente en el aire.

Cabe decir que el kilómetro 3,5 de la Av. Néstor Gambetta es uno de los puntos donde ocurren más accidentes de tránsito en la provincia del Callao. El 12 de agosto del 2024, tres personas resultaron heridas luego de que un camión se descarrilara en este punto.