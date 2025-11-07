En un megaoperativo realizado la madrugada de hoy, viernes 7 de noviembre, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 3) de Lima Noroeste detuvo a cinco personas relacionadas al delito de trata de personas en agravio de menores de edad.

Según el Ministerio Público los presuntos integrantes pertenecen a la organización criminal “Los seductores de Puente Piedra” fueron identificados como Juan Villacorta, Lourdes Carbajal, Sandra Gastelu, Wilma Gómez y Juan Dávila.

Edwin Velásquez Velasco, fiscal provincial encargado de la investigación, indicó que esta red criminal captó a una menor de edad para someterla a la explotación sexual con diversos sujetos en hospedajes de Puente Piedra a cambio de dinero.

Además, como parte de esta intervención, se allanó de cuatro viviendas vinculadas a los imputados, ubicados en los distritos de Ancón, Puente Piedra y Cercado de Lima.

Todo inició en abril de 2024, luego que una familia denunciara la desaparición de una adolescente en Puente Piedra. La joven fue hallada y gracias a su testimonio, se pudo ubicar a esta red delictiva.

Las primeras víctimas fueron rescatadas por la PNP entre 2024 y los primeros meses del 2025. Ellas permanecen bajo protección y fuera de peligro.

¿Cómo operaba esta banda criminal?

Asimismo, el fiscal adjunto provincial, Leonardo Guffanti Parra, precisó que los delincuentes primero creaban cuentas falsas en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, y ofrecían falsos castings y sesiones fotográficas pagadas. Una vez que captaban su atención, las citaban en puntos como hostales, donde las fotografiaban y amenazaban.

Frente a este resultado, el fiscal superior Jorge Weyner Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, reiteró el firme compromiso del Ministerio Público para enfrentar a las redes criminales en el país.