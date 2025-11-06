Una mujer identificada como Flor de María Serna Ramos (28) fue asesinada presuntamente por su expareja dentro de un hostal ubicado en el cruce de la avenida Santo Domingo con la calle Uno, en la Asociación Las Dalias, distrito de Carabayllo. La víctima deja en la orfandad a un niño de 11 años.

De acuerdo con las primeras indagaciones, Serna Ramos habría sido llevada con engaños al hospedaje por Walter Linares Gonzales (45), quien tras atacarla se suicidó con un disparo. Familiares contaron que la joven madre había salido al gimnasio como cada noche, pero no volvió a su casa.

Según la madre de la víctima, María Ramos, los agentes le informaron que su hija intentó escapar, pero fue alcanzada por los disparos.

“Los policías nos han dicho que (Flor de María) ha querido escapar y en la puerta se ha caído, porque (Linares Gonzales) le ha disparado en la espalda. Dos balazos le ha tirado y, después, se ha matado”, relató a RPP.

Su actual pareja, con quien convivía desde hace más de cinco años y compartía un negocio de mototaxis, afirmó que Linares Gonzales la amenazaba de muerte y que incluso acudieron a denunciarlo en la Comisaría PNP El Progreso, pero no recibieron atención.

Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de evidencias.

Crimen en Perú

Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) en el primer semestre de 2025 se registraron 161 homicidios más que en el mismo periodo de 2024. Solo en el pasado agosto hubo 209 homicidios. Human Rights Watch precisa de que Perú es uno de los países de la región en los que más aumentan las muertes violentas.