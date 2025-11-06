Un colectivero fue asesinado la tarde de este jueves 6 de noviembre mientras esperaba pasajeros en la intersección de las avenidas Bernardo Balaguer y Los Olivos, en la zona conocida como La Era Ñaña, distrito de Lurigancho-Chosica.

Según las primeras versiones, la víctima se encontraba en su miniván lista para iniciar su ruta hacia Huachipa cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

Los atacantes, que portaban cascos y aparentaban ser repartidores de delivery, huyeron rápidamente del lugar.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar al menos cuatro detonaciones. En el lugar se hallaron varios casquillos de bala, evidencia del ataque que ocurrió en plena vía y a plena luz del día.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Serenazgo de Lurigancho-Chosica cercaron la zona para las diligencias correspondientes. El cuerpo del conductor permaneció dentro del vehículo a la espera de los peritos de criminalística.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada. La División de Investigación Criminal (Depincri) Chosica inició las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Crimen en Perú

Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) en el primer semestre de 2025 se registraron 161 homicidios más que en el mismo periodo de 2024. Solo en el pasado agosto hubo 209 homicidios. Human Rights Watch precisa de que Perú es uno de los países de la región en los que más aumentan las muertes violentas.