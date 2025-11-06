Luego de la denuncia periodística que señalaba un ciberataque al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) donde presuntamente, durante el Gobierno de Dina Boluarte, se borraron más de 65 mil documentos claves de sus sistemas, la institución dio su versión.

A través de un comunicado, el MTC negó el ataque informático con ransomware y descartó que se haya perdido información de alta prioridad. Añadió que su sistema LÍMITES opera con normalidad y sin interrupciones.

Además, este resguarda documentación administrativa con un monitoreo los siete días de la semana, las 24 horas de forma continua.

La entidad precisó que se realizó una evaluación a cargo de la empresa Imperio Soluciones Tecnológicas, que responsable de las medidas de ciberseguridad del sector, confirmando que no se registró ningún hackeo que haya comprometido los servicios ni la red institucional.

También, gracias a los resultados del informe técnico, se descartó la pérdida de disponibilidad del servicio, así como la afectación a la red de la cartera de comunicaciones.

El MTC informó que llevan a cabo indagaciones para identificar afectaciones a sus sistemas. Asimismo, afirmó que se iniciarán las acciones administrativas y legales correspondientes, en ese sentido, los procesos relacionados a denuncias y procedimientos administrativos continuarán su curso regular.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la transparencia de la institución y destacó que todo acto relacionado con corrupción será comunicado a las entidades de control competentes.

¿De qué trató el supuesto ciberataque?

El medio El Foco informó que en el ciberataque al MTC se borraron archivos relacionados a sanciones, contratos millonarios y procesos contra altos funcionarios del sector.

Detalla que entre los documentos desaparecidos figuran expedientes de sanción a empresas vinculadas al sector transporte, investigaciones administrativas contra exfuncionarios y contratos millonarios con constructoras.