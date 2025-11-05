Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en alerta al distrito de Vinchos, en la provincia de Huamanga (Ayacucho), donde las llamas ya habrían consumido más de 400 hectáreas de vegetación, según estimaciones preliminares de las autoridades locales.

El fuego se inició cerca de las 6:00 p. m. del martes 4 de noviembre en la zona de Munaypata, distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo.

De acuerdo con los reportes, una quema de pastizales se habría descontrolado, extendiéndose rápidamente hacia los sectores de Ccochapampa y Rosaspata, hasta alcanzar el cerro Wayramolino, donde aún se mantienen varios focos activos.

Las consecuencias del incendio son evidentes: amplias zonas cubiertas de humo, árboles reducidos a cenizas y el fuego que continúa avanzando con fuerza debido al viento. La emergencia ha dejado serios daños en la vegetación nativa y ha puesto en riesgo a la fauna silvestre de la zona.

“Estamos luchando con baldes y ramas, pero el fuego es demasiado grande. Necesitamos ayuda urgente”, relató un comunero de Ccochapampa.

El municipio distrital de Vinchos, junto al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Ayacucho, realiza labores de evaluación de daños y coordina el envío de brigadas para intentar controlar el incendio.

Ante la emergencia, las autoridades advirtieron sobre el peligro de las quemas de pastizales, una práctica frecuente que, durante la temporada seca, puede salirse de control y provocar incendios de gran magnitud como el registrado en Vinchos.

Si las llamas no son controladas pronto, el incendio podría extenderse hasta zonas habitadas y agrícolas, poniendo en riesgo a la población y generando un impacto ambiental de gran magnitud.