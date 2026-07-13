La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho completó la recuperación de los restos de cinco ciudadanos reportados como desaparecidos durante la época del terrorismo entre los años 1980 y 2000. El equipo liderado por la fiscal provincial Karenn Diana Obregón Ubaldo intervino los cementerios de las localidades de Pillo, Tarapata y Uras, ubicados en el distrito de San Miguel, provincia de La Mar.

Según las investigaciones fiscales, estas cinco personas perdieron la vida a manos de un pelotón compuesto por aproximadamente 50 a 60 miembros pertenecientes a la organización terrorista Sendero Luminoso. Foto: gob.pe/Ministerio Público

De acuerdo a los análisis preliminares e indicios arqueológicos, los restos corresponderían a Lucio Escarza, Sofía Andía, Francisco Lázaro, Genaro Andía y Rufina Solís. Según las investigaciones fiscales, estas cinco personas perdieron la vida a manos de un pelotón compuesto por aproximadamente 50 a 60 miembros pertenecientes a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Represalias contra las rondas campesinas de Pillo

Las labores de exhumación y el análisis forense contó con el Equipo Forense Especializado (EFE), que también estuvo en el proceso de recuperación de los restos humanos en el distrito de San Miguel, de la misma provincia ayacuchana.

De acuerdo al Ministerio Público, la intervención humanitaria se basó en la reconstrucción de los desplazamientos de los cuerpos tras el ataque subversivo ejecutado a mediados de la década de los ochenta.

“El 12 de setiembre de 1984, el grupo subversivo atacó con armas de fuego, granadas de guerra y explosivos artesanales a la comunidad de Pillo, en represalia al apoyo que brindaba la población local, organizada en rondas campesinas, a las Fuerzas Armadas”, explicó la Fiscalía mediante una nota de prensa.

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Los restos óseos recuperados serán sometidos a las pericias científicas correspondientes en los laboratorios forenses para corroborar la identificación previa, y realizar la posterior restitución a los familiares.

“Con estas acciones, el subsistema especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo reafirma su compromiso con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación humanitaria para los familiares de las víctimas del periodo de violencia en el país”, remarcó el Ministerio Público.