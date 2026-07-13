De acuerdo a los análisis preliminares e indicios arqueológicos, los restos corresponderían a Lucio Escarza, Sofía Andía, Francisco Lázaro, Genaro Andía y Rufina Solís. Foto: gob.pe/Ministerio Público
De acuerdo a los análisis preliminares e indicios arqueológicos, los restos corresponderían a Lucio Escarza, Sofía Andía, Francisco Lázaro, Genaro Andía y Rufina Solís. Foto: gob.pe/Ministerio Público
Por Redacción EC

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho completó la recuperación de los restos de cinco ciudadanos reportados como desaparecidos durante la época del terrorismo entre los años 1980 y 2000. El equipo liderado por la fiscal provincial Karenn Diana Obregón Ubaldo intervino los cementerios de las localidades de Pillo, Tarapata y Uras, ubicados en el distrito de San Miguel, provincia de La Mar.

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