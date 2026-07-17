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De pecados y mentiras

“Nuestro informe se ofreció al país como punto de partida, y perfeccionarlo será siempre legítimo; pero perfeccionar no es amputar ni desfigurar”.

    Salomón Lerner Febres
    Por

    Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    LIMA, 28 DE AGOSTO 2003 COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION, PRESIDIDA POR SALOMON LERNER FEBRES, PRESENTA SU INFORME FINAL EN PALACIO DE GOBIERNO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ALEJANDRO TOLEDO. FOTO: INES MENACHO / EL COMERCIO
    LIMA, 28 DE AGOSTO 2003 COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION, PRESIDIDA POR SALOMON LERNER FEBRES, PRESENTA SU INFORME FINAL EN PALACIO DE GOBIERNO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ALEJANDRO TOLEDO. FOTO: INES MENACHO / EL COMERCIO
    / INES MENACHO

    He leído con curiosidad el artículo “Los 10 pecados capitales de la CVR”, de Sebastião Mendonça Ferreira, publicado en este Diario. El título, si bien sugerente, contiene su propia refutación. El fenómeno del “pecado” pertenece al orden moral: supone una conciencia que se examina y una verdad ante la cual hay que responder. Pero todo examen de conciencia exige un requisito previo: la veracidad del pecado cometido. Y ocurre que el primer pecado, fácil de reconocer, no es uno cometido por la CVR, sino por el autor, quien al reseñar lo dicho en el informe final transgrede, sin respiro, el octavo mandamiento: “No dirás falso testimonio ni mentirás”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.