Tarragona es uno de los lugares de Cataluña donde mejor se puede disfrutar del eclipse solar total de hoy miércoles 12 de agosto. La ciudad española se encuentra dentro de la franja de totalidad del fenómeno astronómico. Su ubicación geográfica permitirá observar las fases más importantes del evento y apreciar cuándo el disco lunar llegue a cubrir el sol por unos instantes.

Esto ha despertado gran interés entre aficionados a la astronomía y ciudadanos que esperan observar el cielo durante las diferentes fases del fenómeno. Te compartimos los horarios en que se realizará el eclipse solar en Tarragona.

Horarios y canales para ver el eclipse solar total en España que se realizará este miércoles 12 de agosto. FOTO: EFE/ Cabalar. / Cabalar

¿A qué hora empieza el eclipse solar en Tarragona hoy, 12 de agosto?

Tarragona es una de las ciudades de Cataluña donde se apreciará en totalidad el eclipse solar de hoy 12 de agosto. El evento iniciará a las 20:29 horas hasta las 20:30 horas, teniendo una duración de 59 segundos. El final del eclipse será después de la puesta de sol (a las 20:58 horas). Sin embargo, el fenómeno astronómico terminará oficialmente a las 21:21 horas.

¿A qué hora inicia el eclipse solar? Horario de totalidad del eclipse solar ¿A qué hora termina el eclipse solar? Duración del eclipse 19:35 horas 20:29 horas hasta las 20:30 horas 21:21 horas 59 segundos.

¿A qué hora será la totalidad del eclipse solar en Tarragona?

La totalidad del eclipse solar en Tarragona iniciará a las 20:29 horas hasta las 20:30 horas. Durará 59 segundos. Un evento importante que se podrá apreciar en el cielo de la ciudad de Cataluña.

¿En qué municipios de Tarragona se puede ver el eclipse solar?

Los puntos oficiales de observación en Tarragona para el eclipse solar. Estos municipios fueron seleccionados por sus espacios amplios, buena capacidad de acogida, seguridad y condiciones adecuadas.

Altafulla

Amposta

Cambrils

Constantí

Gandesa

Montbrió del Camp

Móra la Nova

Reus

Salou

Santa Bàrbara

Tarragona

Torredembarra

Valls

El Vendrell.

¿Dónde ver el eclipse solar total en Tarragona EN VIVO?

El eclipse solar total se podrá ver EN DIRECTO en Tarragona por La 1 de TVE, medio que realizará una cobertura especial, reportajes y conexiones desde distintos puntos. Por streaming, sigue este hecho histórico por RTVE Play y https://www.nasa.gov/live .