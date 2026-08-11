Santander tendrá una cita especialmente destacada con el cielo este 12 de agosto de 2026, cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol hasta ocultarlo por completo durante unos instantes. En esta nota podrás conocer a qué hora será el eclipse solar total, cuánto durará la totalidad y dónde verlo EN VIVO, tanto desde Santander como mediante las retransmisiones disponibles por Internet.

La localización de la capital cántabra dentro de la franja de totalidad permitirá contemplar el fenómeno en su máxima expresión, pero habrá que prestar atención a un detalle: la fase más espectacular llegará cuando el Sol esté ya bastante bajo sobre el horizonte. Por ello, contar con una panorámica despejada hacia el oeste será determinante para intentar disfrutar de la totalidad sin obstáculos.

Con el reloj como uno de los factores clave para no perderse los escasos minutos de oscuridad, ya es posible precisar los momentos principales del eclipse en la ciudad. A continuación, los horarios de Santander, la duración prevista de la totalidad y las opciones para seguir el acontecimiento EN DIRECTO, tanto presencialmente como desde una pantalla.

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol. (Foto: Gleive Marcio Rodrigues de Souza / Pexels) / Gleive Marcio Rodrigues de Souza

¿A qué hora comenzará y cuánto durará el eclipse solar total en Santander?

En Santander, el eclipse parcial comenzará a las 19:31 horas (hora peninsular española) del miércoles 12 de agosto. La totalidad arrancará a las 20:26:52, alcanzará su máximo a las 20:27:24 y terminará a las 20:27:56, de modo que la fase en la que la Luna cubrirá completamente el Sol durará aproximadamente 1 minuto y 3 segundos. El eclipse seguirá siendo visible como parcial hasta alrededor de las 21:20, coincidiendo con la puesta de Sol. En el máximo, el Sol se encontrará a unos 9 grados sobre el horizonte.

¿Dónde ver EN DIRECTO el eclipse solar total en Santander?

El eclipse será visible presencialmente desde Santander, que se encuentra dentro de la franja de totalidad, siempre que se elija un lugar con el horizonte occidental despejado.

Para seguirlo EN DIRECTO online, una opción institucional será la retransmisión de la Agencia Espacial Europea (ESA), programada para comenzar a las 19:30 CEST desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, dentro de la franja de totalidad. La emisión podrá seguirse a través de ESA Web TV y YouTube, por lo que estará disponible también para quienes observen el eclipse desde Santander.