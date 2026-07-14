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Los 10 pecados capitales de la CVR

“La CVR ha sido injusta con quienes hicieron posible la derrota del terrorismo, negando al país y a las nuevas generaciones el legítimo orgullo por los compatriotas que derrotaron el terror”.

    Sebastião Mendonça Ferreira
    Por

    Autor del libro “¿Por qué fracasó Sendero?”

    sebastiao.mendonca@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Uno de los objetivos centrales de la CVR ha sido crear una memoria histórica sobre las causas de la violencia política y sus costos en derechos humanos, para evitar que el país volviera a vivir una tragedia similar. Se esperaba que el informe sirviera como fuente de aprendizaje y que el país realizara cambios en la dirección de una paz duradera. Nada de esto sucedió. Pasados 23 años, se puede considerar que la CVR no logró su propósito central. En el 2023, a 20 años de la publicación del informe de la CVR, una encuesta de Ipsos registraba que solo uno de cada 10 peruanos lo consideraba positivo. La CVR ha fracasado porque ha cometido 10 errores:

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