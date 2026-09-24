El Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada condenó a Silverio Ugarte Dionicio, alias ‘Romel’, a 35 años de pena privativa de la libertad por el delito de terrorismo.

Asimismo, la Procuraduría General del Estado (PGE), a través de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo, obtuvo que se fije el pago de S/500 mil por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Durante el proceso, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo ejerció la defensa jurídica de los intereses del Estado.

La decisión judicial determinó la responsabilidad del sentenciado por su participación como integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso y por hechos ocurridos en el año 2007.

De acuerdo con las indagaciones de la fiscal provincial Eneida Aguilar Solórzano, con apoyo de fiscales adjuntos y personal administrativo, Ugarte integró el Comité Regional Huallaga entre marzo y noviembre de 2007.

Según la sentencia, ‘Romel’ participó en dos atentados terroristas en 2007, en Huánuco y San Martín. Participó primero en una emboscada terrorista en el sector Churuyacu, en la provincia de Marañón, Huánuco.

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Allí, junto con un grupo armado, disparó a cinco policías y un civil, lo que provocó sus muertes el 12 de abril de aquel año.

En el juicio oral se demostró también que el 14 de junio de 2007 participó en un grupo de asalto de Sendero Luminoso contra un vehículo policial, lo que resultó en la muerte de tres policías y el fiscal Arturo Artemio Campos Vicente, de la Fiscalía Provincial Mixta de Tocache.

Dicho ataque ocurrió a la altura del kilómetro 21 de la carretera Fernando Belaunde Terry, en San Martín.