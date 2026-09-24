Silverio Ugarte Dionicio, alias ‘Romel’, fue condenado a 35 años de prisión por el delito de terrorismo. (Foto: Diario Ahora de Huánuco)
Silverio Ugarte Dionicio, alias ‘Romel’, fue condenado a 35 años de prisión por el delito de terrorismo. (Foto: Diario Ahora de Huánuco)
Por Redacción EC

El Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada condenó a Silverio Ugarte Dionicio, alias ‘Romel’, a 35 años de pena privativa de la libertad por el delito de terrorismo.

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