Los diputados de Renovación Popular, Roxana Rocha y Frank Krklec, presentaron un texto sustitutorio a la fórmula legal de la Proposición Legislativa N.° 00098-2026-2031-CD, mediante la cual el Poder Ejecutivo solicitó facultades para legislar por 120 días.

A través de un oficio dirigido a la presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Giannina Avendaño, ambos parlamentarios pidieron que su propuesta sea incorporada al debate del predictamen que prepara el grupo de trabajo.

Pedido presentado por los congresistas de Renovación Popular.

Tal como se había anunciado con anterioridad, por parte de Rocha, la iniciativa plantea que una eventual delegación de facultades tenga materias claramente delimitadas, principalmente en cuatro ejes: lucha contra la inseguridad ciudadana; prevención y atención frente al fenómeno El Niño y gestión del riesgo de desastres; reactivación económica y generación de empleo; y modernización, simplificación y mejora de la gestión del Estado.

En el documento, Rocha y Krklec sostienen que la propuesta busca evitar que las facultades sean formuladas de manera general o abierta y establecer con mayor precisión el alcance de las atribuciones que eventualmente serían delegadas al Poder Ejecutivo.

LEE TAMBIÉN: Roxana Rocha pide que dictamen sobre delegación de facultades se vote máximo el 21 de setiembre

Los legisladores también señalan que su planteamiento es resultado de la revisión y análisis de las materias comprendidas en la solicitud original y consideran que debe ser evaluado e incorporado al debate del dictamen que elabore la Comisión de Constitución.

Finalmente, solicitaron que el grupo de trabajo sea convocado para debatir el texto sustitutorio antes de continuar con la discusión del predictamen.