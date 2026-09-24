Roxana Rocha, diputada de Renovación Popular. Foto: Congreso.
Roxana Rocha, diputada de Renovación Popular. Foto: Congreso.
Por Redacción EC

Los diputados de Renovación Popular, Roxana Rocha y Frank Krklec, presentaron un texto sustitutorio a la fórmula legal de la Proposición Legislativa N.° 00098-2026-2031-CD, mediante la cual el Poder Ejecutivo solicitó facultades para legislar por 120 días.

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