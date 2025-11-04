Un equipo del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, del Seguro Social de Salud (Essalud) de Arequipa, le extirpó un tumor abdominal de 20 kilos a un paciente oncológico de 71 años.

Jacobo Inquilla, natural de Puno, padecía una distensión que en seis meses se convirtió en una protuberancia que le dificulta caminar, comer y hasta respirar. Su vida activa pasó a ser cansancio y el dolor, hasta que quedó postrado en cama.

Frente a la alarma, sus familiares lo trasladaron al hospital. Aquí, tras minuciosos exámenes clínicos y estudios de imágenes, los médicos del Servicio de Cirugía Oncológica le diagnosticaron un liposarcoma retroperitoneal gigante, un tipo de cáncer agresivo que crece entre los órganos de la caja abdominal.

“Esta neoplasia es un tipo de cáncer agresivo que desarrolla una masa de tejido blando y graso, ubicada detrás de los órganos de la caja abdominal. Por las características del tumor y riesgos para la salud del paciente, planteamos una cirugía de extirpación completa del tumor”, indicó el cirujano oncólogo abdominal Juan Augusto Martínez San Martín, quien lideró la operación.

Cirugía por compartimentos

El procedimiento quirúrgico fue un éxito, pero supuso un gran reto, debido a su complejidad y la edad del paciente. Los especialistas realizaron un tipo de intervención denominada cirugía por compartimentos, que implicó la extracción del riñón izquierdo, así como secciones del páncreas y colon.

“La intervención se extendió por más de doce horas y gracias al compromiso de los médicos y personal asistencial, garantizamos la seguridad y recuperación del paciente, quien ha evolucionado favorablemente”, sostuvo Martínez.

Hoy, don Jacobo se recupera con optimismo. Acompañado por su hija Carmen, afirma que solo piensa en reunirse con sus cinco hijos, sus siete nietos y retomar sus actividades y pasatiempos favoritos.

“Yo llegué realmente en malas condiciones. El médico me dijo que pronto podré pasear nuevamente en bicicleta. Estoy muy agradecido con Essalud y los doctores. Gracias a ellos volveré a casa para seguir haciendo mis cosas”, declaró.