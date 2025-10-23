Panamericana Sur: camión cisterna con combustible se incendió tras choque en Arequipa.

Un violento choque entre un camión cisterna que transportaba combustible y otro vehículo desató un incendio de gran magnitud en la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Chala, en la provincia arequipeña de Caravelí.

El accidente ocurrió la tarde de este jueves en el kilómetro 612 de la carretera, donde las llamas y el humo cubrieron gran parte de la vía, alarmando a transportistas y vecinos.

De acuerdo con los primeros reportes, el cisterna habría perdido el control en una curva del sector La Caleta antes de colisionar con un camión más pequeño.

El impacto provocó que el vehículo se incendiara por completo, generando una densa columna de fuego visible desde distintos puntos de la zona. Varios conductores registraron el momento en que el fuego se extendía por ambos vehículos.

Bomberos voluntarios y agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron rápidamente al lugar para controlar el siniestro y cerrar el tránsito en ambos sentidos. Las labores de extinción se prolongaron por más de una hora debido a la carga inflamable del camión, mientras peritos de Caravelí iniciaron las diligencias correspondientes.

A través de un comunicado, Osinergmin informó que activó su plan de fiscalización y envió equipos especializados para evaluar la situación y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y el plan de contingencia, conforme a la normativa de hidrocarburos.

La entidad añadió que mantiene comunicación con las autoridades locales y empresas involucradas.