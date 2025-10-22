Vecinos del parque La Estancia en la zona de La Perla, Callao, denunciaron que sujetos desconocidos dejaron un artefacto explosivo en una esquina alrededor de las 11 de la mañana. Este hecho delincuencial ocurre en las primeras horas del estado de emergenca decretado por el Gobierno de José Jerí.

Al lugar llegó personal de Serenazgo del distrito y agentes de la Policía Nacional que acordonó la zona para evitar mayores incidentes. También, se apersonó dos unidades del personal de la UDEX PNP.

Según el medio, Callao TV, el explosivo permanece desde las horas de la madrugada, muy cerca a la avenida Haya de la Torre. Mide aproximadamente 20 centímetros y es de color rojo.

Las personas que viven en los alrededores se mostraron consternados pues el parque es contantemente visitado por niños, personas adultas mayores y mascotas, incluso, algunas estuvieron olfateando el objeto.

Estado de emergencia por 30 días

Junto a su Gabinete Ministerial y desde Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José Jerí, informó que el Consejo de Ministros aprobó el decreto que declara el estado de emergencia, por 30 días, en Lima Metropolitana y el Callao con el objetivo de combatir la inseguridad ciudadana.

“Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, afirmó.

El jefe de Estado indicó que la delincuencia ha crecido casi sin límites causando dolor a las familias de los peruanos y peruanas. “Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia de la lucha contra la inseguridad en el Perú”, aseguró.