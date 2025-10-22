Estado de emergencia en Lima y Callao EN VIVO | Últimas noticias
¿Qué medidas regirán durante el estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao?
A través de un decreto supremo, se precisaron las medidas que regirán para el estado de emergencia y las acciones que se llevarán a cabo durante un mes en la capital y la provincia constitucional. ( MÁS INFORMACIÓN AQUÍ)
En tanto, se ordena que se declare en Sesión Permanente mientras dure el estado de emergencia el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Lima Metropolitana y del Callao, los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC), el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), entre otros.
La misma institución determinará las zonas de intervención, sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.
El mencionado Decreto Supremo detalla que durante el estado de emergencia la Policía Nacional del Perú será quien mantenga el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.
Asimismo, detalló que el estado de emergencia presenta un nuevo enfoque, ya que se busca “pasar de la defensiva a la ofensiva” contra el crimen. “Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, sostuvo Jerí.
“La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país, pero esto se acabó”, expresó el mandatario.
El anuncio lo dio el presidente José Jerí la noche de este martes, a través de un corto mensaje a la Nación, el cual careció de mayores detalles.
Desde medianoche de hoy, rige un estado de emergencia en Lima y Callao, el cual se extenderá por 30 días calendario, a fin de contener el aumento de la criminalidad y delitos como extorsión y sicariato.
