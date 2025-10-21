Una plaga de mosquitos mantiene en alerta a las familias de la Asociación de Propietarios California, en el distrito de Villa El Salvador, donde los vecinos denuncian que los insectos han invadido sus viviendas, impidiendo realizar actividades básicas como cocinar, dormir o simplemente caminar dentro de sus casas sin ser atacados.

Según los testimonios recogidos en la zona, la situación se agravó en los últimos días. “Es angustiante, por la salud de los niños y de nosotros mismos. Pedimos que el Ministerio del Ambiente venga a hacerse cargo”, relató Eva, una de las residentes, quien indicó que el problema comenzó hace una semana y crece sin control.

Los vecinos afirman que no pueden abrir una olla ni tomar una bebida sin que los mosquitos caigan dentro. “Se meten por la nariz, por los ojos, por la boca” , contó otra vecina, asegurando que incluso han encontrado insectos en alimentos ya servidos, como el arroz cocido, lo que incrementa el temor a enfermedades.

En muchos hogares, los adultos han tenido que cubrirse completamente y sellar puertas y ventanas, sin lograr contener la invasión. Los más afectados son los niños y adultos mayores, quienes no pueden descansar ni moverse con normalidad.

Los residentes señalan a una empresa vecina como posible origen de la plaga, pues habrían observado tubérculos en descomposición en su interior. Pese a que inspectores municipales acudieron al lugar, los vecinos aseguran que no revisaron todas las zonas sospechosas.

A la falta de control se suma la carencia de agua potable y desagüe, lo que agrava el problema sanitario. Por ello, las familias exigen una intervención urgente del Ministerio de Salud (Minsa) y del Ministerio del Ambiente (Minam), así como una fumigación integral y mejoras en los servicios básicos.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.