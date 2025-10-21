Suboficial del Rímac pierde la vida tras ser embestido por un tráiler en la Panamericana Norte. (Foto: Captura/América Noticias)
Suboficial del Rímac pierde la vida tras ser embestido por un tráiler en la Panamericana Norte. (Foto: Captura/América Noticias)
Redacción EC
Redacción EC

Un trágico accidente de tránsito en cobró la vida de un policía que regresaba a casa tras cumplir su jornada de trabajo. El suboficial de tercera Fernando Alonso Paucar Galindo murió tras ser atropellado por un tráiler en la , a la altura del Senati, la noche del domingo.

LEE: Señor de los Milagros en el Callao: 1.500 efectivos de seguridad resguardarán imagen

De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el agente conducía su motocicleta en dirección a su vivienda cuando intentó adelantar a un vehículo de . En ese momento, fue violentamente embestido por un tráiler que no logró frenar a tiempo. El impacto fue tan fuerte que el cuerpo del suboficial salió despedido varios metros sobre la vía.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Según testigos, el conductor del vehículo pesado intentó escapar del lugar, pero fue interceptado a pocos metros por agentes de la comisaría Sol de Oro, quienes procedieron a detenerlo.

El suboficial Paucar, quien prestaba servicio en la comisaría del Rímac, había concluido su turno cuando ocurrió la tragedia. Sus compañeros y familiares manifestaron profundo dolor por la repentina pérdida, destacando su compromiso con la institución policial.

Agente policial fallece en accidente de tránsito en Los Olivos. (Foto: Captura/América Noticias)
Agente policial fallece en accidente de tránsito en Los Olivos. (Foto: Captura/América Noticias)

La División de Investigación de Accidentes de Tránsito se encuentra a cargo de las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del conductor, quien permanece bajo custodia. Se espera el pronunciamiento del sobre los cargos que podrían formularse en las próximas horas.

El accidente ha generado consternación entre los vecinos y la comunidad policial, quienes demandan mayores medidas de seguridad en una vía considerada de alto riesgo debido al constante tránsito de vehículos pesados.

MÁS: Callao: amigos de bailarina descartan que asesinato sea por robo

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC