Un trágico accidente de tránsito en Los Olivos cobró la vida de un policía que regresaba a casa tras cumplir su jornada de trabajo. El suboficial de tercera Fernando Alonso Paucar Galindo murió tras ser atropellado por un tráiler en la Panamericana Norte, a la altura del Senati, la noche del domingo.

De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el agente conducía su motocicleta en dirección a su vivienda cuando intentó adelantar a un vehículo de transporte público. En ese momento, fue violentamente embestido por un tráiler que no logró frenar a tiempo. El impacto fue tan fuerte que el cuerpo del suboficial salió despedido varios metros sobre la vía.

Según testigos, el conductor del vehículo pesado intentó escapar del lugar, pero fue interceptado a pocos metros por agentes de la comisaría Sol de Oro, quienes procedieron a detenerlo.

El suboficial Paucar, quien prestaba servicio en la comisaría del Rímac, había concluido su turno cuando ocurrió la tragedia. Sus compañeros y familiares manifestaron profundo dolor por la repentina pérdida, destacando su compromiso con la institución policial.

Agente policial fallece en accidente de tránsito en Los Olivos. (Foto: Captura/América Noticias)

La División de Investigación de Accidentes de Tránsito se encuentra a cargo de las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del conductor, quien permanece bajo custodia. Se espera el pronunciamiento del Ministerio Público sobre los cargos que podrían formularse en las próximas horas.

El accidente ha generado consternación entre los vecinos y la comunidad policial, quienes demandan mayores medidas de seguridad en una vía considerada de alto riesgo debido al constante tránsito de vehículos pesados.

