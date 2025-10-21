Durante la sesión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional y de Transportes del Congreso, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta un déficit respecto a material logístico para combatir la delincuencia
El titular del Mininter precisó que en Lima Metropolitana solo hay 89 patrulleros para atender todas las emergencias que ocurren. Además, solo funcionan 60 cámaras del servicio de emergencia 105.
“Esos escuadrones que estaban durante las noches, hoy no los vemos ¿Y por qué no los vemos? Porque no tenemos los patrulleros. (Solo hay) 89 patrulleros para todo Lima. Prácticamente nada. Entonces, tenemos un déficit, unas brechas grandes en la Policía Nacional”, precisó.
Reunión por estado de emergencia
Hoy se viene llevando a cabo una reunión del Consejo de Ministros (PCM) con la finalidad de aprobar el decreto supremo que aprueba la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao.
Asimismo, señala que dicho decreto recoge los aportes e iniciativas de diversas entidades del Estado, e incluirá un paquete de medidas urgentes orientadas a enfrentar con eficacia la criminalidad que afecta gravemente a los peruanos.
Sobre el tiempo, entre 30 o 60 días (que son renovables), no hay todavía una decisión.
