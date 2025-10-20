El secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, informó que el foro aprobó un documento sobre seguridad ciudadana, elaborado durante más de tres meses de trabajo conjunto entre las instituciones que conforman este espacio de concertación política y social.

En declaraciones a Canal N, Hernández explicó que el texto fue consensuado por todos los miembros del Acuerdo Nacional y ya se encuentra disponible para consulta pública. Indicó además que, al finalizar la sesión, el ministro del Interior Vicente Tiburcio anunció una serie de medidas que no generaron objeciones por parte de los asistentes.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“El documento que nosotros hemos presentado como Acuerdo Nacional es un documento que realizamos trabajando todas las semanas durante más de tres meses. Este documento, que está al alcance de todos ustedes, se aprobó por completo. Lo que pasa es que se han planteado algunos insumos y el ministro del Interior ha anunciado algunas medidas al final de la reunión. Al leerlas no ha habido ninguna objeción, pero es cierto también que fue la última de las intervenciones ”, señaló Hernández.

Foro del Acuerdo Nacional respalda plan de seguridad ciudadana y asegura continuidad del proceso electoral. (Foto: GEC)

Durante la sesión, Tiburcio detalló acciones vinculadas a la declaratoria de emergencia anunciada por el Ejecutivo y enfatizó que se respetará el derecho a la protesta, evitando el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional.

“ Lo que ha dicho el ministro del Interior es que tendrá el máximo cuidado en preservar el derecho a la protesta. Ha señalado, sin embargo, con mucho cuidado, que se vigilará que no haya uso desproporcionado de las fuerzas del orden”, explicó Hernández.

Asimismo, el secretario ejecutivo indicó que varias instituciones plantearon la necesidad de dotar a la Policía de mayores medidas de seguridad, como la reutilización de vehículos hidrantes y la entrega de más chalecos de protección. Si bien estas ideas no fueron incluidas en el documento oficial, se integrarán al diálogo interinstitucional que promueve el foro.

Secretario del Acuerdo Nacional confirma aprobación por consenso de documento sobre seguridad ciudadana y elecciones 2026. (Foto: GEC)

Hernández destacó el valor de estos espacios de consenso, donde participan representantes del Poder Judicial, el Congreso, la Defensoría del Pueblo y organizaciones políticas, lo que fortalece la cooperación entre entidades del Estado.

Por último, aseguró que las Elecciones Generales 2026 se desarrollarán con plena normalidad.

“Las elecciones están garantizadas. Hemos tenido presente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al presidente de la ONPE y a la presidenta de Reniec. Los tres han planteado que se está trabajando para garantizar de la mejor manera posible que las elecciones se lleven a cabo en la fecha indicada ”, remarcó Hernández.