La Municipalidad de San Isidro captó al sujeto que habría envenenado a mascotas con una sustancia tóxica durante sus paseos en los parques públicos de ese distrito, hecho ocurrido el pasado 13 de octubre.

La alcaldesa de dicha jurisdicción, Nancy Vizurraga, detalló a Canal N que el sospechoso vestía una camiseta de fútbol, pantalón de buzo y una gorra celeste. Fue captado esparciendo una sustancia desconocida.

Las cámaras de seguridad del distrito grabaron al sujeto entre las calles Angulo y 28. Al respecto, Katherine Montes Tuppia, gerente de Desarrollo Ambiental Sostenible, señaló que ya se identificó la sustancia usada.

Según los resultados de laboratorio, se trataría de metomil, un insecticida carbamato de amplio espectro de alta toxicidad, el cual es empleado para combatir plagas y está prohibido en áreas verdes públicas.

“Es un agroquímico de banda roja que actualmente está prohibido por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa). Coincide no solamente con el resultado que tenemos de laboratorio externo, sino con la necropsia que hicieron a una de las mascotas”, detalló.

En tanto, Luis Alberto Vega Marroquín, gerente de Seguridad Ciudadana, Transito y Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna, señaló que el sujeto fue grabado rociando la sustancia el 10 de octubre, aproximadamente a las 5:26 p.m. y que eso fue posible gracias al apoyo de los vecinos.

“Cruzando días, haciendo trazabilidades, buscando las cámaras, pudimos determinar que ese es el punto original de la muerte de los perritos y nos lleva a determinar que hay esta causalidad allí”, detalló.

“Podríamos decir que es un jardinero. Sin embargo, por disposición de la alcaldesa estamos poniendo a disposición del ente correspondiente, a través de nuestra procuraduría, el día de mañana a primera hora estos videos”, agregó.

El caso

Días atrás la Municipalidad de San Isidro informó que los reportes de intoxicación de perros se habrían registrado en el Subsector 5.4, entre la avenida Guardia Civil y las calles 33, 27 y Ricardo Angulo.

Como medida inmediata, el municipio dispuso labores de limpieza en 20 manzanas a la redonda desde la noche del jueves para reducir cualquier riesgo. Posteriormente, dispuso el cierre de dos parques.

La alarma se encendió la noche del jueves 10 de octubre, cuando usuarios de la red social X (antes Twitter) comenzaron a reportar la presunta presencia de una sustancia tóxica en parques, jardines y aceras del distrito.

De acuerdo con los testimonios, varios perros y gatos habrían muerto tras inhalar o lamer el químico. “Han puesto veneno en parques y jardines. Esto no es un accidente, es un acto malicioso. Ya se han reportado tres perritos fallecidos”, escribió una usuaria que exigió la intervención inmediata de las autoridades locales.

Los mensajes más compartidos mencionan que los hechos se concentraron en el sector Corpac, especialmente entre las cuadras 27 y 28 de la avenida Guardia Civil y los alrededores del parque Berninzoni. Algunos vecinos aseguran que el número de animales muertos superaría los quince.