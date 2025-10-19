La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un ciudadano venezolano acusado de formar parte de una organización criminal que utilizaba un dron para identificar y rastrear a comerciantes y empresarios con fines extorsivos en distintos distritos del sur de Lima.
El operativo fue ejecutado en el asentamiento humano Villa Solidaridad, en el distrito de San Juan de Miraflores, por agentes de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Sur, con apoyo de la División de Inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
El detenido fue identificado como Jesús David Gonzales (37), quien fue sorprendido mientras dormía en su vivienda. Durante el registro, la Policía encontró dos pistolas, un revólver, 19 municiones, siete teléfonos celulares, droga y un dron, que habría sido empleado para seguir los movimientos de potenciales víctimas de extorsión. Todo el material fue incautado para las pericias correspondientes.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Gonzales se encargaba de realizar labores de vigilancia y planificación de ataques dentro de una red dedicada al cobro de cupos en zonas comerciales de Lima Sur y Villa El Salvador.
El coronel Holger Obando, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Sur, señaló que el dron servía para “monitorear los movimientos y traslados de sus objetivos”, lo que facilitaba la ejecución de las extorsiones. Además, advirtió que el uso de esta tecnología está aumentando entre las bandas que operan en la capital.
Durante la intervención también fue retenida Elsi Gonzales Castillo, expareja del detenido, quien negó vivir en el inmueble y aseguró que se encontraba allí solo para buscar a su mascota enferma.
El Ministerio Público dispuso abrir investigación contra Gonzales por los presuntos delitos de peligro común, tráfico ilícito de drogas y extorsión, mientras continúan las diligencias para identificar a los demás integrantes de la organización criminal.
