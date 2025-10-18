En el marco de la política de acercamiento a las instituciones promovida por el Gobierno, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno Salcedo, realizó una visita a la comisaría de Villa María del Triunfo, con el propósito de evaluar las condiciones del establecimiento policial y las necesidades del personal que cumple funciones en esa dependencia.

Durante su recorrido, el titular del Midagri conversó con los agentes policiales, verificó las condiciones de infraestructura y recursos disponibles, y recogió información clave para identificar requerimientos prioritarios que permitan fortalecer la operatividad y el bienestar del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ministro del Midagri dialoga con agentes de la PNP y evalúa mejoras en infraestructura y equipamiento. (Foto: Difusión)

Esta actividad forma parte del despliegue de ministros y ministras en diversas comisarías de Lima Metropolitana, una iniciativa impulsada por el Consejo de Ministros con el fin de fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado y promover un diálogo directo con quienes garantizan la seguridad ciudadana.

El acercamiento también busca priorizar acciones que mejoren la atención a la comunidad, refuercen la confianza entre la ciudadanía y las autoridades, y consoliden una red interinstitucional que permita responder de manera oportuna a las necesidades locales.

Midagri reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y el trabajo coordinado entre sectores del Estado. (Foto: Difusión)

Evaluación y acciones inmediatas

Los aspectos identificados durante la visita serán presentados al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, quien, junto con el Ministerio del Interior y la Comandancia General de la PNP, evaluará la implementación de medidas urgentes y prioritarias. Estas acciones estarán orientadas a fortalecer la labor policial, optimizar el equipamiento y garantizar condiciones de trabajo seguras y adecuadas para todos los efectivos.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego reafirmó su respaldo a la Policía Nacional y su compromiso con la seguridad ciudadana, promoviendo la cooperación interinstitucional como herramienta clave para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de la población.

Asimismo, el ministro Cuno destacó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos sectores del Estado, señalando que solo a través de la coordinación y el compromiso compartido se podrá brindar un entorno más seguro, equitativo y eficiente para todos los peruanos.