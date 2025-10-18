Vladimir Cuno visita comisaría de Villa María del Triunfo y recoge propuestas para fortalecer labor policial. (Foto: Difusión)
Vladimir Cuno visita comisaría de Villa María del Triunfo y recoge propuestas para fortalecer labor policial. (Foto: Difusión)
Redacción EC
Redacción EC

En el marco de la política de acercamiento a las instituciones promovida por el Gobierno, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, , realizó una visita a la comisaría de , con el propósito de evaluar las condiciones del establecimiento policial y las necesidades del personal que cumple funciones en esa dependencia.

LEE: Presidente José Jerí rindió homenaje al Señor de los Milagros en Palacio de Gobierno

Durante su recorrido, el titular del Midagri conversó con los agentes policiales, verificó las condiciones de infraestructura y recursos disponibles, y recogió información clave para identificar requerimientos prioritarios que permitan fortalecer la operatividad y el bienestar del personal de la (PNP).

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Ministro del Midagri dialoga con agentes de la PNP y evalúa mejoras en infraestructura y equipamiento. (Foto: Difusión)
Ministro del Midagri dialoga con agentes de la PNP y evalúa mejoras en infraestructura y equipamiento. (Foto: Difusión)

Esta actividad forma parte del despliegue de ministros y ministras en diversas comisarías de Lima Metropolitana, una iniciativa impulsada por el Consejo de Ministros con el fin de fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado y promover un diálogo directo con quienes garantizan la seguridad ciudadana.

El acercamiento también busca priorizar acciones que mejoren la atención a la comunidad, refuercen la confianza entre la ciudadanía y las autoridades, y consoliden una red interinstitucional que permita responder de manera oportuna a las necesidades locales.

Midagri reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y el trabajo coordinado entre sectores del Estado. (Foto: Difusión)
Midagri reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y el trabajo coordinado entre sectores del Estado. (Foto: Difusión)

Evaluación y acciones inmediatas

Los aspectos identificados durante la visita serán presentados al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, quien, junto con el Ministerio del Interior y la Comandancia General de la PNP, evaluará la implementación de medidas urgentes y prioritarias. Estas acciones estarán orientadas a fortalecer la labor policial, optimizar el equipamiento y garantizar condiciones de trabajo seguras y adecuadas para todos los efectivos.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego reafirmó su respaldo a la Policía Nacional y su compromiso con la , promoviendo la cooperación interinstitucional como herramienta clave para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de la población.

MÁS: Fe, historia y devoción: así se vivía la procesión del Señor de los Milagros en la Lima de los años 20 | Fotos de archivo

Asimismo, el ministro Cuno destacó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos sectores del Estado, señalando que solo a través de la coordinación y el compromiso compartido se podrá brindar un entorno más seguro, equitativo y eficiente para todos los peruanos.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC