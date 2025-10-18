En el marco de la política de acercamiento a las instituciones promovida por el Gobierno, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno Salcedo, realizó una visita a la comisaría de Villa María del Triunfo, con el propósito de evaluar las condiciones del establecimiento policial y las necesidades del personal que cumple funciones en esa dependencia.
LEE: Presidente José Jerí rindió homenaje al Señor de los Milagros en Palacio de Gobierno
Durante su recorrido, el titular del Midagri conversó con los agentes policiales, verificó las condiciones de infraestructura y recursos disponibles, y recogió información clave para identificar requerimientos prioritarios que permitan fortalecer la operatividad y el bienestar del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Newsletter Buenos días
Esta actividad forma parte del despliegue de ministros y ministras en diversas comisarías de Lima Metropolitana, una iniciativa impulsada por el Consejo de Ministros con el fin de fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado y promover un diálogo directo con quienes garantizan la seguridad ciudadana.
El acercamiento también busca priorizar acciones que mejoren la atención a la comunidad, refuercen la confianza entre la ciudadanía y las autoridades, y consoliden una red interinstitucional que permita responder de manera oportuna a las necesidades locales.
Evaluación y acciones inmediatas
Los aspectos identificados durante la visita serán presentados al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, quien, junto con el Ministerio del Interior y la Comandancia General de la PNP, evaluará la implementación de medidas urgentes y prioritarias. Estas acciones estarán orientadas a fortalecer la labor policial, optimizar el equipamiento y garantizar condiciones de trabajo seguras y adecuadas para todos los efectivos.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego reafirmó su respaldo a la Policía Nacional y su compromiso con la seguridad ciudadana, promoviendo la cooperación interinstitucional como herramienta clave para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de la población.
MÁS: Fe, historia y devoción: así se vivía la procesión del Señor de los Milagros en la Lima de los años 20 | Fotos de archivo
Asimismo, el ministro Cuno destacó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos sectores del Estado, señalando que solo a través de la coordinación y el compromiso compartido se podrá brindar un entorno más seguro, equitativo y eficiente para todos los peruanos.
TE PUEDE INTERESAR
- MTC: desde noviembre se aplicarán sanciones a motocicletas por incumplir uso de chalecos y cascos
- ¿Quién debe guardar nuestro ADN? El Congreso propone a la Policía y especialista advierte riesgos
- Lima vuelve al estado de emergencia para frenar el crimen: ¿qué podría cambiar respecto a las anteriores?
- PJ dicta prisión preliminar contra policía acusado de disparar a un manifestante durante protesta en Lima
- Fiscalía solicita detención de policía acusado de disparar a joven que murió durante protesta en Lima
Contenido sugerido
Contenido GEC