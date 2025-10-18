Con profundo respeto y devoción, el presidente de la República, José Jerí, rindió homenaje al Señor de los Milagros en el Palacio de Gobierno, durante la segunda salida procesional del Cristo de Pachacamilla este sábado 18 de octubre.

El jefe de Estado, vestido con el tradicional hábito morado, se acercó a la sagrada imagen para expresar su reconocimiento y elevar una oración, tras lo cual cargó el anda junto a los hermanos de la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas.

Presidente José Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros en Palacio de Gobierno. (Foto: GEC)

Desde el balcón del ala oeste del Palacio de Gobierno, también se hicieron presentes el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, el canciller Hugo de Zela, y otros ministros de Estado, además del personal de la Casa de Gobierno, quienes participaron en la ceremonia religiosa con gestos de respeto y fe.

A su llegada al frontis de Palacio de Gobierno, la imagen del Cristo Moreno fue recibida con los honores respectivos por parte de la Guardia de Honor de Caballería Mariscal José Domingo Nieto, en un acto solemne que combinó tradición y fervor popular.

Este homenaje se realizó en el marco del segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros, que partió desde la Iglesia de las Nazarenas y continúa siendo una de las manifestaciones religiosas más grandes del mundo, congregando a miles de fieles que recorren las calles del Centro Histórico de Lima.

Imagen del Señor de los Milagros es recibido por el Alcalde de Lima Renzo Reggiardo. (Foto: GEC)

Ruta del segundo recorrido

Durante esta segunda salida, el Cristo de Pachacamilla recorrió las avenidas Tacna, jirón Ica y jirón de la Unión, ingresando a la Plaza Mayor de Lima, donde también recibió homenajes de la Municipalidad Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.

Posteriormente, la procesión continuó por el jirón Carabaya, jirón Ucayali y la avenida Abancay, para luego dirigirse al jirón Junín, donde fue homenajeado por el Congreso de la República. El recorrido siguió por los jirones Huanta, Ancash y Maynas, hasta llegar a la Iglesia del Carmen, donde el anda permanecerá hasta el día siguiente.

El Señor de los Milagros continúa su serie de recorridos por diferentes puntos de Lima hasta inicios de noviembre, llevando su mensaje de esperanza a miles de devotos dentro y fuera del país.