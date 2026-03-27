Por Fernando Roca Canales

El expresidente venezolano Nicolás Maduro volvió a presentarse este jueves 26 de marzo ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en la segunda audiencia del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas. La diligencia marca un nuevo capítulo en un caso que ha captado la atención internacional y que podría convertirse en uno de los procesos judiciales más significativos contra un exjefe de Estado latinoamericano.

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