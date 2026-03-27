Maduro acudió a la audiencia acompañado de su esposa, Cilia Flores, también acusada por el gobierno estadounidense. Ambos permanecen detenidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn desde comienzos de enero, cuando fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales.

La audiencia estuvo presidida por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, quien supervisa el caso que investiga la supuesta participación del exmandatario en una red internacional de narcotráfico. De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Maduro habría participado en una conspiración para enviar grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense en coordinación con organizaciones criminales y actores armados en América Latina.

De acuerdo con la agencia EFE, los acusados fueron trasladados desde la prisión federal de Brooklyn, donde permanecen recluidos, hasta la corte en un convoy compuesto por tres furgonetas cerradas y sin ventanas, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Partidarios del derrocado mandatario de Venezuela Nicolás Maduro se manifiestan con un cartel de él y su esposa Cilia Flores con el lema "Los queremos de vuelta", en Caracas el 26 de marzo de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP). / JUAN BARRETO

Asimismo, en los exteriores del tribunal se congregaron diversos grupos de personas, en su mayoría venezolanos, que expresaron su respaldo al proceso judicial contra el exmandatario y su esposa, mientras portaban pancartas y consignas relacionadas con la situación política en Venezuela.

Un proceso judicial que recién comienza

Esta comparecencia constituye la segunda audiencia formal del proceso penal contra la pareja. En la primera sesión judicial, realizada pocos días después de su captura, Maduro se declaró “no culpable” y afirmó ser un “prisionero de guerra”, en referencia a la forma en que fue detenido por fuerzas estadounidenses.

La fiscalía federal acusa al exmandatario de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. Según la acusación, Maduro habría participado durante años en una red criminal que facilitaba el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Maduro desciende esposado del avión militar tras aterrizar en Nueva York. (EFE) / Rastreo de Redes

Flores enfrenta cargos similares relacionados con conspiración para importar cocaína y posesión de armas vinculadas a la presunta estructura criminal.

De acuerdo con los fiscales, las actividades ilícitas habrían formado parte de una organización que durante años utilizó las estructuras del Estado venezolano para facilitar el tráfico internacional de estupefacientes.

El intento de la defensa por desestimar el caso

Durante la audiencia, el equipo legal del exmandatario intentó que el juez desestime el proceso judicial por razones procesales. El principal argumento se centra en el financiamiento de la defensa.

El equipo legal sostiene que las sanciones estadounidenses impiden utilizar fondos venezolanos para pagar sus honorarios. Según la defensa, esa restricción vulneraría el derecho constitucional del acusado a elegir libremente a su representación legal.

Barry Pollack encabeza el equipo de abogados defensores de Nicolás Maduro

El abogado Barry Pollack presentó documentos ante el tribunal señalando que la obligación de obtener una licencia del gobierno estadounidense para recibir pagos constituye una interferencia indebida en el derecho a una defensa adecuada. Sin embargo, el juez Hellerstein rechazó los argumentos de la defensa y permitió que el proceso continúe.

De acuerdo con el analista internacional William Santana, si la defensa legal de Maduro no puede financiarse con recursos del Estado venezolano, el exmandatario tendría que recurrir a abogados de oficio dentro del sistema judicial estadounidense.

Por su parte, el internacionalista Víctor Rodríguez señaló que el costo de una defensa privada en un proceso penal federal de esta magnitud podría alcanzar cifras millonarias. “Se estima que la estrategia legal en un caso de esta complejidad podría bordear los US$50 millones, una suma que difícilmente podría asumir el acusado sin el respaldo de un benefactor”, sostuvo.

Seguridad de testigos y manejo de pruebas

Otro de los puntos abordados durante la audiencia fue la solicitud de la fiscalía para restringir el acceso a ciertas evidencias del caso.

Los fiscales argumentaron ante el tribunal que existe un “riesgo real de violencia” si la información del proceso se comparte con coacusados que permanecen prófugos, entre ellos el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez (i), y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, este jueves en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R.

Según la acusación, el entorno político del exmandatario podría utilizar esa información para identificar testigos o ejercer presiones contra sus familiares en Venezuela.

El tribunal evalúa establecer mecanismos especiales para proteger la identidad de algunos testigos y limitar la circulación de ciertos documentos dentro del proceso judicial.

La reacción de Donald Trump

El proceso judicial también ha sido comentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que las acusaciones actuales podrían ampliarse en el futuro.

Según reportó la agencia AFP, Trump señaló que hay más cargos de los que actualmente se le acusa. “Ha sido acusado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Habrá más cargos en el futuro”.

El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca el 26 de marzo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP). / JIM WATSON

Sus declaraciones refuerzan la posibilidad de que la fiscalía presente nuevas imputaciones conforme avance la investigación.

Un caso “completamente excepcional”

Según Rodríguez, el proceso judicial representa un episodio sin precedentes en la política latinoamericana.

“El caso de Maduro es completamente excepcional. No es común que un exjefe de Estado sea procesado en tribunales estadounidenses por delitos de narcotráfico”, explicó.

Rodríguez considera que el rechazo del tribunal a desestimar el caso constituye un primer revés para la estrategia jurídica del exmandatario.

“Es la primera derrota de Maduro en este proceso. El tribunal no acepta los argumentos de su defensa ni reconoce la posibilidad de utilizar recursos del Estado venezolano para financiarla”, sostuvo.

Un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York. (EFE/ Jane Rosenberg). / Jane Rosenberg

El especialista también advierte que el caso podría tener consecuencias políticas en la región.

“Este proceso abre un precedente importante sobre la responsabilidad penal de los líderes políticos cuando existen acusaciones vinculadas al crimen organizado”, añadió.

Un proceso judicial complejo

El analista internacional William Santana coincide en que el proceso judicial será largo y técnicamente complejo.

Según explica, los casos federales relacionados con narcotráfico internacional suelen atravesar múltiples etapas antes de llegar a juicio.

“Un proceso de esta magnitud puede extenderse durante varios años. Antes del juicio hay una fase extensa de audiencias preliminares y revisión de pruebas”, señaló.

El Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, un centro de detención administrativa federal de los Estados Unidos, se muestra el 6 de julio de 2020 en la ciudad de Nueva York. (Johannes EISELE / AFP) / JOHANNES EISELE

Santana subraya que la gran cantidad de evidencia que deberán analizar los tribunales será uno de los factores que marcarán el ritmo del proceso.

“Estamos ante un caso extremadamente complejo. Las acusaciones incluyen narcotráfico, terrorismo y delitos transnacionales, lo que implica una investigación muy amplia”, indicó.

El analista también advierte que las posibles condenas podrían ser severas si las acusaciones logran demostrarse ante el tribunal.

“Si el tribunal determina culpabilidad en delitos de narcotráfico y conspiración criminal, las penas podrían ser muy elevadas dentro del sistema federal estadounidense. Incluso, Maduro y Flores podrían ser condenados a cadena perpetua”, explicó.

Mientras el proceso avanza, Maduro y Flores continúan detenidos bajo estrictas medidas de seguridad en una prisión federal de Brooklyn.

El tribunal deberá programar nuevas audiencias en los próximos meses para discutir la admisión de pruebas, la protección de testigos y otros aspectos procesales.

Para los analistas, el caso recién comienza y su desarrollo podría prolongarse durante un periodo considerable antes de que el tribunal determine si el exmandatario venezolano deberá enfrentar un juicio formal.

Lo que sí está claro es que el proceso judicial en Nueva York ya se ha convertido en uno de los casos más sensibles para la política regional y para el debate internacional sobre la responsabilidad penal de los líderes políticos.