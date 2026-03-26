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Musulmanes chiítas paquistaníes sostienen retratos del líder supremo iraní asesinado, el ayatolá Alí Jamenei, durante una manifestación contra Estados Unidos e Israel celebrada en Karachi el 18 de marzo de 2026. La combinación de poblaciones chiítas y suníes en Pakistán le permite tender puentes a países como Irán y Arabia Saudita. (Foto de Rizwan TABASSUM / AFP)
Musulmanes chiítas paquistaníes sostienen retratos del líder supremo iraní asesinado, el ayatolá Alí Jamenei, durante una manifestación contra Estados Unidos e Israel celebrada en Karachi el 18 de marzo de 2026. La combinación de poblaciones chiítas y suníes en Pakistán le permite tender puentes a países como Irán y Arabia Saudita. (Foto de Rizwan TABASSUM / AFP)
/ RIZWAN TABASSUM
Por Juan Luis Del Campo

A casi un mes de iniciada la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, un pequeño rayo de esperanza se vislumbra sobre la posible resolución de un conflicto que ha expandido el caos en el Medio Oriente, cobrado la vida de al menos 1.400 personas y envuelto al mundo en una crisis energética no vista desde 1970 por el cierre del estrecho de Ormuz, vía marítima por donde transita el 20% de todos los hidrocarburos mundiales.

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