El Ministerio Público solicitó la detención preliminar judicial para los suboficiales de la Policía Nacional (PNP) Luis Magallanes y Omar Saavedra, quienes son investigados por el delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Ruiz Sanz.

Como se recuerda, Ruiz Sanz falleció tras recibir un disparo en el tórax por arma de fuego durante la movilización social llevada a cabo el pasado 15 de octubre en el Centro de Lima.

“La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, encargada del caso, busca asegurar la presencia de los agentes mientras continúan las indagaciones”, señaló el Ministerio Público en su cuenta en “X”.

Como se recuerda, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, dijo que Magallanes, quien se mantiene hospitalizado, pero bajo custodia, fue el autor del disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz Sanz.

Otro policía de civil que efectuó disparos también fue identificado. En tanto, se informó que protesta dejó 120 heridos, entre civiles y policías.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Plaza Francia, en el marco de las movilizaciones contra el actual Gobierno y el Congreso de la República.

La víctima

Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, era un joven músico conocido en la escena urbana local por su talento en el hip hop y el rap. Deja en la orfandad a un niño de 9 años, mientras su familia ha preferido no brindar declaraciones a la prensa.

De acuerdo con el informe oficial del levantamiento del cadáver, Ruiz Sáenz murió a causa de un impacto de bala en el tórax. Según el acta firmada por el médico legista, la herida se produjo alrededor de las 4:12 a. m. del jueves 16 de octubre.

El joven fue trasladado inicialmente al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde se confirmó su fallecimiento, y luego derivado a la Morgue Central de Lima para las diligencias correspondientes.

