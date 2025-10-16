El Congreso se pronunció este jueves, horas después de las protestas que dejaron como saldo un fallecido y decenas de heridos, para pedir investigaciones rápidas y transparentes sobre estos hechos.

“Desde la Mesa Directiva del Congreso de la República exhortamos a las autoridades competentes a realizar una investigación rápida, independiente y transparente que esclarezca los hechos y, con objetividad y respeto al debido proceso, determine las responsabilidades que correspondan”, indicaron.

El documento lleva la firma de Fernando Rospigliosi como primer vicepresidente del Parlamento y encargado de la presidencia en reemplazo de José Jerí, quien asumió el cargo de Dina Boluarte desde el 10 de octubre. También lo suscriben los otros dos vicepresidentes: Waldemar Cerrón e Ilich López.

#CongresoInforma a la opinión pública lo siguiente. 👇 pic.twitter.com/gl7gWFCKvE — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 16, 2025

El Parlamento lamentó el fallecimiento de Eduardo Mauricio Ruiz, quien según la fiscalía perdió la vida por una herida de bala durante las protestas del miércoles.

En esa línea, destacan que las manifestaciones ciudadanas deben ser un “espacio de reclamo pacífico y no uno en el que se ponga en riesgo la integridad y la vida de las personas”, en un rechazo a todo tipo de violencia.

De igual modo, expresaron su solidaridad y respaldo a la Policía Nacional por sus heridos producto de lo que calificaron “ataques violentos perpetrados por delincuentes infiltrados” en la marcha.

“Que este lamentable suceso nos lleve a una reflexión profunda como sociedad. El Perú necesita reencontrarse en el respeto, la empatía y el diálogo. Ninguna causa justifica la violencia ni la pérdida de vidas humanas”, resaltó el Poder Legislativo.