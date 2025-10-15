El congresista Jaime Quito, de la Bancada Socialista, anunció que se están recolectando firmas para volver a plantear una moción de censura contra la Mesa Directiva que encabeza José Jerí y que lo ha llevado a ocupar la presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte. Mientras tanto, otras bancadas esperan que Fuerza Popular confirme si Fernando Rospigliosi renunciará al cargo tal y como adelantaron en un comunicado la semana pasada.

“Estoy seguro que mañana se va a volver a debatir. Es una moción de censura a toda la Mesa Directiva incluyendo a Jerí porque tenemos que recomponer todo esto porque no va a aceptar mayor tiempo”, declaró este miércoles ante la prensa.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Cabe recordar que la madrugada del 10 de octubre, luego que se aprobara la moción de vacancia contra Dina Boluarte, se trató de aprobar una censura contra la Mesa Directiva, pero esta no obtuvo el respaldo necesario para entrar al debate.

#EnVivo



Jaime Quito, congresista: Estoy seguro que se va a volver a debatir es una moción de censura contra toda la Mesa Directiva, incluido José Jerí, tenemos que recomponer todo esto. Para la moción de censura se tiene que recoger firmas



Encuentra más información en la WEB ►… pic.twitter.com/ypnhZ9H2Wy — Canal N (@canalN_) October 15, 2025

Jaime Quito indicó que actualmente están en proceso de recoger firmas para poder presentarla nuevamente y resaltó la necesidad de cambiar al presidente y los vicepresidentes del Legislativo tras la designación del gabinete ministerial de Ernesto Álvarez.

“Este no es ningún gobierno de conciliación, sino por el contrario conciliación entre ellos, el sector de las bancadas que han puesto también a sus ministros, conciliación con la corrupción”, aseveró.

El pleno del Congreso sesionará este jueves 16 de octubre a las 10 a.m. por primera vez tras la vacancia de Dina Boluarte. Hasta el momento, en la agenda oficial publicada en la web del Congreso, no hay mención de alguna moción de censura contra la Mesa Directiva.

Fernando Rospigliosi genera expectativa entre bancadas

De otro lado, Américo Gonza, de Perú Libre, consideró necesario que este jueves Fuerza Popular defina si Fernando Rospigliosi renunciará a o no como primer vicepresidente de la Mesa Directiva, ya que el partido político fujimorista adelantó que no presidiría ni el Ejecutivo ni el Congreso en caso de una vacancia contra Dina Boluarte.

“Fuerza Popular ha dicho que va a renunciar y se tendrá que elegir a otro miembro de la primera vicepresidencia que será encargado interino (del Congreso) Esperamos que de una vez se decida, mañana tendría que hacer su renuncia si lo cree conveniente”, dijo a la prensa.

Patricia Chirinos, de Renovación Popular, también expresó sus dudas sobre el proceder de Fuerza Popular al señalar que será la bancada a que decida si permanece en el cargo o no.

“No nos ha quedado claro . Eso fue un primer comunicado. Rospigliosi no sería una mala carta pero tendría que evaluarlo su bancada que había adelantado que renunciaría”, indicó.