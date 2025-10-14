Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Escucha la noticia

00:0000:00
Dina Boluarte y los argumentos de Tomás Gálvez para que no deje el Perú: Carece de “arraigo laboral, funcional y político”
Resumen de la noticia por IA
Dina Boluarte y los argumentos de Tomás Gálvez para que no deje el Perú: Carece de “arraigo laboral, funcional y político”

Dina Boluarte y los argumentos de Tomás Gálvez para que no deje el Perú: Carece de “arraigo laboral, funcional y político”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, presentó más de veinte elementos de convicción para sustentar su pedido de impedimento de salida del país contra la vacada expresidenta Dina Boluarte en el marco de la investigación que sigue en su contra por un caso vinculado a las “Cirugías estéticas practicadas en Clínica Cabani”.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC