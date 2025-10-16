Tras la muerte de un manifestante por el impacto de un proyectil de arma de fuego en el tórax, en la Plaza Francia, durante la protesta del miércoles 15 de octubre, el director de la Defensoría del Policía de la PNP, el general Máximo Ramírez, anunció investigaciones sobre el hecho.

“Como director de Defensoría del Policía y de parte del señor ministro del Interior, nosotros lamentamos el fallecimiento de una persona el día de ayer y esperamos pues que las investigaciones lleguen a la verdad”, dijo el alto mando policial.

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran que Eduardo Ruiz, de 32 años, y grupos de manifestantes estaban alejándose de las marchas, cerca de la medianoche, cuando fue atacado a disparos por una persona vestida de civil. Los familiares de la víctima, amigos y testigos que estaban en la zona denuncian que quien disparó se trataría de un integrante del grupo Terna de la PNP.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, que dispuso el levantamiento del cadáver del joven, la recolección de evidencias audiovisual y balística en el área señaló que la víctima falleció tras recibir un disparo con arma de fuego.

Sobre los hechos y enfrentamientos durante la protesta ciudadana, Máximo Ramírez, señaló que inicialmente la PNP acompañó pacíficamente la manifestación, pero que al transcurrir las horas la dinámica se tornó violenta.

“Fueron 84 policías que llegaron por diversas lesiones, policontusión, con fracturas en el hombro, en la pierna, inconscientes, conmoción cerebral, ruptura de la cabeza, producto de toda esta agresión violenta que los efectivos policiales han recibido”, dijo el general durante entrevista con Panamericana TV.

Además, detalló que la situación se tornó crítica a partir de las 7:30 p.m. en las inmediaciones del Congreso, en la avenida Abancay.

“La supuesta marcha pacífica se autorizó y ellos han marchado con presencia policial. Sin embargo, ya a horas de la noche, ya a las 7:30 de la noche aproximadamente, frente al Congreso de la República se producen pues estos enfrentamientos y lanzan explosivos que comenzaron a tirarlos en frente de los efectivos policiales. Ahí se prende, digamos, esta violencia que al final terminó pues con 84 policías heridos. Fue salvajismo lo que hubo en contra de la Policía. La Policía no sale a disparar ni a matar a nadie. Simplemente la policía sale a poner el orden”, dijo Máximo Ramírez.

Al ser consultado sobre las acciones policiales inadecuadas en el control de las protestas, como el caso de la agente de Tránsito que apuntó con su arma de fuego a los manifestantes, el general señaló que el caso está siendo investigado por la Inspectoría de la PNP.

“Hemos visto (la imagen) y también tiene que investigarse este tema, por qué la policía sacó esa pistola, en qué momento y en qué lugar fue. Todas estas cosas se tienen que investigar, sin duda. Ya la policía está identificada y se va a ver por qué motivo ella sacó el arma en ese momento, porque ahí escucho voces que dicen, ‘saca el arma, saca el arma’ porque, me imagino yo, que estaba en peligro su integridad física o su vida. Ya está en manos de la Inspectoría de la Policía y también de la parte policial que tiene que investigar”, detalló Ramírez.

