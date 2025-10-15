Antonio Melgarejo, fotoperiodista de El Comercio, sufrió el impacto de cuatro perdigones mientras realizaba la cobertura de la movilización ciudadana en el Cercado de Lima, en la noche del miércoles 15 de octubre.

El hecho ocurrió cuando el profesional de este diario realizaba su trabajo en la Plaza San Martín, que fue uno de los puntos de concentración previos al inicio de la jornada de protesta.

En su cuenta de ‘X’, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) compartió dos imágenes de los impactos sufridos por Melgarejo al momento de hacer su cobertura.

De acuerdo con la versión del fotoperiodista, los agentes policiales realizaron disparos apuntando al cuerpo de las personas presentes en la manifestación.

Al igual que Antonio Melgarejo, periodistas de otros medios de comunicación también fueron afectados por impactos de perdigones, según dio cuenta la ANP.

Más de 30 heridos

El presidente José Jerí informó en su cuenta de ‘X’ que 37 policías resultaron heridos y 10 personas fueron detenidas durante las manifestaciones.

“Las cámaras de la Policía y la Municipalidad de Lima servirán para identificar a los delincuentes que se han infiltrado en una manifestación pacífica para generar caos. Todo el peso de la ley para ellos”, publicó.