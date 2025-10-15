Últimas noticias de la movilización por las calles y avenidas del centro de Lima
Manifestantes inician su movilización con rumbo a la avenida Abancay | Video: Canal N
Distintas agrupaciones se concentran en Plaza San Martín para marchar hacia la Av. Abancay. La PNP resguarda edificios públicos y privados. El tránsito vehicular ha sido restringido en los alrededores como medida de seguridad— Canal N (@canalN_) October 15, 2025
Manifestantes portan banderas, pancartas y bocinas, e incluso los miembros de una delegación proveniente de la sierra del país participan vestidos con sus trajes típicos.
De acuerdo con la información brindada por Canal N, los manifestantes se concentraron desde antes de las 4 p.m. tanto en la Plaza San Martín como en la Plaza Dos de mayo, para luego empezar a movilizarse con dirección hacia el Congreso de la República.
Grupos de manifestantes se movilizan esta tarde por diferentes calles y avenidas del Cercado de Lima, después de haberse concentrado en importantes locaciones como las plazas Dos de mayo y San Martín. Agentes de la Policía Nacional acompañan la manifestación que, a esta hora de la tarde, se desarrolla de forma pacífica.
En otro grupo de manifestantes, que se concentró en el frontis del Palacio de Justicia, se encuentran conocidos actores como Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Bruno Odar y Ebelin Ortiz, entre otros.