17:28

En otro grupo de manifestantes, que se concentró en el frontis del Palacio de Justicia, se encuentran conocidos actores como Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Bruno Odar y Ebelin Ortiz, entre otros.

17:25

Manifestantes inician su movilización con rumbo a la avenida Abancay | Video: Canal N

17:22

Manifestantes portan banderas, pancartas y bocinas, e incluso los miembros de una delegación proveniente de la sierra del país participan vestidos con sus trajes típicos.

17:21

De acuerdo con la información brindada por Canal N, los manifestantes se concentraron desde antes de las 4 p.m. tanto en la Plaza San Martín como en la Plaza Dos de mayo, para luego empezar a movilizarse con dirección hacia el Congreso de la República.

17:19

Grupos de manifestantes se movilizan esta tarde por diferentes calles y avenidas del Cercado de Lima, después de haberse concentrado en importantes locaciones como las plazas Dos de mayo y San Martín. Agentes de la Policía Nacional acompañan la manifestación que, a esta hora de la tarde, se desarrolla de forma pacífica.

