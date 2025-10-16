Una persona identificada como Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, falleció en la noche del miércoles 15 de octubre durante los actos de violencia que se registraron en la movilización ciudadana por el Cercado de Lima.

Según las primeras indagaciones, la víctima perdió la vida durante un enfrentamiento ocurrido cerca de la plaza Francia. Todavía no se ha dado a conocer mayores detalles.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según informó Fernando Lozada, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, a RPP, la víctima llegó ya fallecida al hospital arzobispo Loayza.

En declaraciones para la citada radioemisora, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó el deceso del ciudadano e indicó que ha dispuesto de “forma inmediata” que se realicen las investigaciones conforme a ley.

Además, dijo que un representante del Ministerio Público ya tomó conocimiento del hecho y se encuentra realizando las diligencias respectivas.

Por su parte, la congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, informó en su cuenta de ‘X’ que, en el citado nosocomio, le informaron de forma preliminar que Eduardo Ruiz Sáenz falleció tras recibir el impacto de un proyectil de arma de fuego a la altura del tórax.

Presidente Jerí se pronuncia tras muerte de ciudadano

El presidente de la República, José Jerí, lamentó la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz durante las manifestaciones del 15 de octubre.

“Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”, escribió el jefe del Estado.