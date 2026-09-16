La Municipalidad de Lima amplía horarios para eventos nocturnos en el Cercado de Lima. (Foto referencial: Andina)
La Municipalidad de Lima amplía horarios para eventos nocturnos en el Cercado de Lima. (Foto referencial: Andina)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima amplió el límite de horario para la realización de espectáculos públicos deportivos y no deportivos en el Cercado de Lima hasta la 01:00 a.m. La autoridad municipal oficializó este importante cambio normativo mediante la publicación de la Ordenanza 2854 este 16 de setiembre en el diario oficial El Peruano.

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