El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció la noche de este jueves 16 de octubre que el Gobierno declarará en emergencia Lima Metropolitana ante el aumento de la criminalidad.

El primer ministro informó que la medida será acompañada por un paquete de acciones orientadas a reforzar la seguridad ciudadana y a enfrentar el avance de la delincuencia en la capital.

“Vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia, por lo menos Lima Metropolitana, pero esto a diferencia de otras ocasiones no puede ser simplemente una declaratoria etérea, subjetiva que no sirva al ciudadano común, tiene que venir acompañado de un paquete de medidas concretas y eficaces”, señaló.

Información en desarrollo