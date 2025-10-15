El presidente de la república, José Jerí, acusó a un “grupo reducido” de pretender alterar la voluntad pacífica de los ciudadanos que salieron a protestar este miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima.

A través de su cuenta oficial en “X” (antes Twitter), el mandatario advirtió que ese comportamiento “solo busca el caos y violencia en nuestro país” y consideró que en la actualidad “necesitamos diálogo y tranquilidad”.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

LEE MÁS: Incidentes en la avenida Abancay durante movilización ciudadana

“Un grupo reducido pretende alterar la voluntad pacífica de quienes hoy han salido a las calles para expresarse. Ese comportamiento solo busca el caos y violencia en nuestro país. Fuerza a nuestra Policía. Necesitamos diálogo y tranquilidad”, señaló.

Un grupo reducido pretende alterar la voluntad pacífica de quienes hoy han salido a las calles para expresarse. Ese comportamiento solo busca el caos y violencia en nuestro país. Fuerza a nuestra @PoliciaPeru.

Necesitamos diálogo y tranquilidad

Gracias por el video @MuniLima pic.twitter.com/5OsE34Znua — José Jerí (@josejeriore) October 16, 2025

Horas antes, el mandatario sobrevoló la ciudad de Lima con el objetivo de supervisar las acciones de seguridad y orden en las principales calles de la capital, en el marco de las movilizaciones sociales.

LEE MÁS: José Jerí sobrevuela Lima para supervisar acciones de seguridad y orden durante movilización

El mandatario estuvo acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio; del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola; y del alcalde encargado de Lima, Renzo Reggiardo.

Al respecto, la Policía Nacional (PNP) informó que 15 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales resultaron heridos durante las manifestaciones registradas en el Centro de Lima.

Los agentes se encuentran en los hospitales Central de la PNP y Augusto B. Leguía, donde reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro.

“Invocamos a los manifestantes a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica y sin recurrir a la violencia”, instó la PNP en su cuenta institucional en “X”.

#PNPInforma 🚨| Ampliando la información previamente comunicada, el número de efectivos policiales heridos durante las manifestaciones en el centro de Lima se ha elevado de cinco a quince.

Todos reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro.



Se viene verificando las… pic.twitter.com/B5czWhECPs — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 16, 2025

Hasta el momento, se ha detenido a tres personas por alteración del orden público durante las manifestaciones registradas en el centro de la capital.

Según la PNP, los intervenidos se encuentran en la División de Asuntos Sociales para las diligencias correspondientes de ley.