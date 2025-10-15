El presidente de la república, José Jerí, acusó a un “grupo reducido” de pretender alterar la voluntad pacífica de los ciudadanos que salieron a protestar este miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima.
A través de su cuenta oficial en “X” (antes Twitter), el mandatario advirtió que ese comportamiento “solo busca el caos y violencia en nuestro país” y consideró que en la actualidad “necesitamos diálogo y tranquilidad”.
Newsletter Buenos días
LEE MÁS: Incidentes en la avenida Abancay durante movilización ciudadana
“Un grupo reducido pretende alterar la voluntad pacífica de quienes hoy han salido a las calles para expresarse. Ese comportamiento solo busca el caos y violencia en nuestro país. Fuerza a nuestra Policía. Necesitamos diálogo y tranquilidad”, señaló.
Horas antes, el mandatario sobrevoló la ciudad de Lima con el objetivo de supervisar las acciones de seguridad y orden en las principales calles de la capital, en el marco de las movilizaciones sociales.
LEE MÁS: José Jerí sobrevuela Lima para supervisar acciones de seguridad y orden durante movilización
El mandatario estuvo acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio; del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola; y del alcalde encargado de Lima, Renzo Reggiardo.
Al respecto, la Policía Nacional (PNP) informó que 15 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales resultaron heridos durante las manifestaciones registradas en el Centro de Lima.
LEE MÁS: Cercado de Lima: incidentes entre manifestantes y policías durante movilización ciudadana
Los agentes se encuentran en los hospitales Central de la PNP y Augusto B. Leguía, donde reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro.
“Invocamos a los manifestantes a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica y sin recurrir a la violencia”, instó la PNP en su cuenta institucional en “X”.
Hasta el momento, se ha detenido a tres personas por alteración del orden público durante las manifestaciones registradas en el centro de la capital.
Según la PNP, los intervenidos se encuentran en la División de Asuntos Sociales para las diligencias correspondientes de ley.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- JNE declara fundada vacancia del alcalde de Chorrillos Fernando Velasco
- Proyecto de ley que busca legalizar los vientres de alquiler en el Perú no fue aprobado en Comisión de Justicia
- Chorrillos: escolar muere ahogado durante sesión de fotos en playa Agua Dulce
- Breña: sicarios persiguen y asesinan a joven repartidor de cuatro balazos
- Más de 2.5 millones de jóvenes votarán por primera vez en las elecciones del 2026
Contenido sugerido
Contenido GEC