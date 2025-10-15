En el pasaje Nosiglia, a la altura de la cuadra 15 Jorge Chávez, distrito de Breña, un joven fue asesinado de cuatro balazos a manos de sicarios extranjeros que lo persiguieron por varias cuadras antes de cometer el crimen. El hecho ocurrió la noche de ayer, martes 14 de octubre.

Kevin Saavedra, de 27 años y que trabajaba repartiendo comida, estaba acompañado de dos amigos cerca a la losa deportiva de la zona, cuando aparecieron seis sujetos desconocidos, todos en moto, y empezaron a dispararle. El fallecido recorrió poco más de 50 metros cuando finalmente fue abatido.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), llegaron al lugar del crimen para cercarlo e iniciar con las investigaciones de rigor. Allí encontraron 20 casquillos de bala y varios impactos de bala en un vehículo, lo que refleja la ferocidad y salvajismo del ataque.

El joven fue llevado de emergencia al hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, sin embargo, debido a las gravedad de sus heridas, fue dado por muerto cuando luchaba por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Vecinos de la zona indicaron a América Noticias que fueron ciudadanos venezolanos quienes cometieron este asesinato. Una mujer contó que el alcalde de Breña tiene conocimiento de los constantes hechos delictivo que pasan.

Peleas entre barras

Otras de las hipótesis respecto a la muerte de Saavedra es que se trataría de una disputa entre barras bravas.