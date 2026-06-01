Resumen

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Un motociclista muere al chocar contra una camioneta en la avenida Alfonso Ugarte. (Foto: cesar.grados@photo.gec)
Un motociclista muere al chocar contra una camioneta en la avenida Alfonso Ugarte. (Foto: cesar.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista, la madrugada del hoy, lunes 1 de junio. El vehículo menor impactó fuertemente contra una camioneta en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y España en Cercado de Lima, aproximadamente a las 3 a. m.

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