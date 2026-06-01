Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista, la madrugada del hoy, lunes 1 de junio. El vehículo menor impactó fuertemente contra una camioneta en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y España en Cercado de Lima, aproximadamente a las 3 a. m.

Según Latina, el hombre que falleció fue identificado como Smith Quispe Torres (32), según indicó la Policía Nacional del Perú, que llegó hasta el lugar del suceso para iniciar con las investigaciones.

Hasta el momento la información es limitada y el caso se encuentra bajo investigación; sin embargo, el matinal señaló que, según declaraciones del conductor de la camioneta, la motocicleta se cruzó la luz roja del semáforo.

Un motociclista muere al chocar contra una camioneta en la avenida Alfonso Ugarte. (Foto: cesar.grados@photo.gec)

El hombre detalló que él circulaba por la avenida Alfonso Ugarte con la luz en verde, en dirección al Centro de Lima, cuando de pronto apareció la motocicleta, a toda velocidad, saltándose el semáforo en luz roja y provocando el fatal impacto.

Un motociclista muere al chocar contra una camioneta en la avenida Alfonso Ugarte. (Foto: cesar.grados@photo.gec)

La camioneta presenta un duro golpe en el lado izquierdo de la parte frontal y el parabrisas roto, mientras que la motocicleta quedó totalmente destrozada en medio de la pista.

Un motociclista muere al chocar contra una camioneta en la avenida Alfonso Ugarte. (Foto: cesar.grados@photo.gec)

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Cabe resaltar que el conductor de la camioneta se encuentra en la comisaría de Alfonso Ugarte brindando sus declaraciones sobre el fatal accidente.