Según Latina, el hombre que falleció fue identificado como Smith Quispe Torres (32), según indicó la Policía Nacional del Perú, que llegó hasta el lugar del suceso para iniciar con las investigaciones.
Hasta el momento la información es limitada y el caso se encuentra bajo investigación; sin embargo, el matinal señaló que, según declaraciones del conductor de la camioneta, la motocicleta se cruzó la luz roja del semáforo.
El hombre detalló que él circulaba por la avenida Alfonso Ugarte con la luz en verde, en dirección al Centro de Lima, cuando de pronto apareció la motocicleta, a toda velocidad, saltándose el semáforo en luz roja y provocando el fatal impacto.
La camioneta presenta un duro golpe en el lado izquierdo de la parte frontal y el parabrisas roto, mientras que la motocicleta quedó totalmente destrozada en medio de la pista.
Cabe resaltar que el conductor de la camioneta se encuentra en la comisaría de Alfonso Ugarte brindando sus declaraciones sobre el fatal accidente.
Reportaje sobre la muerte del técnico de primera de la Marina de Guerra del Perú, Jaime David Nieto Rojas de 53 años, quien falleció en un accidente de tránsito en la cuadra 3 de Arriola en Lima. Un vehículo blanco conducido por Lucia Elizabeth Vedón Herrera lo impactó mientras acompañaba la comitiva del Ministerio de Defensa. El Ministerio inició investigación y recopila cámaras de seguridad del incidente.