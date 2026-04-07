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Sujeto abrió fuego contra reunión familiar en el Cercado de Lima. (TVPerú)
Sujeto abrió fuego contra reunión familiar en el Cercado de Lima. (TVPerú)
Por Redacción EC

Una mujer sufrió heridas de bala al ser alcanzada por la ráfaga de disparos que hizo un sujeto contra una reunión familiar en la vía pública en el Cercado de Lima, en el que sería un incidente relacionado a una disputa de hinchas de equipos de fútbol.

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