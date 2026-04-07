Una mujer sufrió heridas de bala al ser alcanzada por la ráfaga de disparos que hizo un sujeto contra una reunión familiar en la vía pública en el Cercado de Lima, en el que sería un incidente relacionado a una disputa de hinchas de equipos de fútbol.

Las cámaras de seguridad captaron el ataque que ocurrió a las 3:45 p.m. aproximadamente del sábado 4 de abril, horas antes del partido de fútbol entre Alianza Lima y Universitario.

Cámaras de seguridad captan a dos sujetos en motocicleta que disparan cinco veces contra el brazo izquierdo de una mujer en una reunión familiar en el girón Crespo y Castillo, Cercado de Lima. El ataque, horas antes del clásico Universitario vs. Alianza Lima, parece motivado por una banderola de la U. La víctima fue trasladada a la clínica Este Lamaris y se recupera; la PNP investiga posible ajuste de cuentas entre barras.

En las imágenes se puede ver dos motocicletas atravesar el jirón Crespo Castillo, al lado de una reunión familiar que se llevaba a cabo en la fachada de un domicilio.

Uno de los sujetos que estaba a bordo de las motocicletas bajó y abrió fuego contra las personas que estaban departiendo debajo del toldo que se había armado para la ocasión. Todos ingresaron a la vivienda en medio de la balacera, pero una mujer no pudo evitar los disparos y fue alcanzada en el brazo.

Sujeto abrió fuego contra reunión familiar en el Cercado de Lima. (TVPerú)

La policía que investiga el caso y los testigos del incidente sospechas que el ataque fue motivado por una rivalidad de barras bravas, porque luego de la balacera y antes de huir del lugar, la otra moto se acercó a la vivienda y arrancó una banderola de Universitario.

La víctima del ataque fue trasladada de emergencia al hospital Stella Maris, mientras la Policía sigue investigando el caso usando las cámaras de seguridad que captaron la agresión.