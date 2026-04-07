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Una combi quedó destrozada tras ser incendiada por extorsionadores en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Una combi quedó destrozada tras ser incendiada por extorsionadores en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Extorsionadores no identificados incendiaron una combi que estaba estacionada cerca a la avenida Sáenz Peña, en el Callao, en horas de la madrugada y ante la mirada atónita de los vecinos de la zona.

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