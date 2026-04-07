Extorsionadores no identificados incendiaron una combi que estaba estacionada cerca a la avenida Sáenz Peña, en el Callao, en horas de la madrugada y ante la mirada atónita de los vecinos de la zona.

Según testigos, el hecho ocurrió a las 2 a.m. aproximadamente, cuando al menos un sujeto se acercó al vehículo estacionado frente a una quinta y lo roció con un combustible que sería gasolina.

Una combi quedó destrozada tras ser incendiada por extorsionadores en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Una combi quedó destrozada tras ser incendiada por extorsionadores en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)

En cuestión de minutos, el atacante prendió en fuego la combi de placa AOC-795 y luego huyó del lugar sin presencia policial.

La combi quedó totalmente destruida y, cuando los bomberos y policías llegaron al lugar, solo les quedó controlar las llamas e iniciar las diligencias para dar con los responsables.

Según las primeras versiones, el ataque sería un nuevo caso de extorsión contra unidades móviles que cubren rutas Lima-Callao.