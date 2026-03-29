La Municipalidad Metropolitana de Lima clausuró este domingo el Estadio Nacional del Perú, principal escenario deportivo del país, en una intervención realizada en el centro de la capital.

La medida fue ejecutada en horas recientes y quedó registrada en imágenes difundidas por medios televisivos, donde se observa la colocación de los avisos de clausura en el recinto.

Hasta el momento, la comuna limeña no ha emitido un pronunciamiento oficial que precise las razones de la intervención ni el carácter de la medida, por lo que se desconoce si se trata de una clausura temporal o preventiva.

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