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Estadio Nacional es clausurado por la Municipalidad de Lima este domingo. (Foto: Captura/Canal N)
Estadio Nacional es clausurado por la Municipalidad de Lima este domingo. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima clausuró este domingo el Estadio Nacional del Perú, principal escenario deportivo del país, en una intervención realizada en el centro de la capital.

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