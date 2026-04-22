Una familia vive horas de angustia en Lima tras la desaparición de Milagros Rispa, una mujer de 66 años que fue vista por última vez cuando abordaba una unidad de transporte público rumbo a un templo evangélico. De acuerdo con sus familiares, la adulta mayor padece esquizofrenia, lo que incrementa la preocupación por su estado de salud, ya que no ha tomado su medicación desde hace dos días.

El hecho ocurrió el último lunes, cuando Milagros viajaba junto a su padre, Armando Rispa, en un vehículo de la línea 33 con destino a las inmediaciones de la plaza Bolognesi, en el Cercado de Lima.

Según el testimonio del familiar, descendió del bus antes de lo previsto, creyendo que su hija lo seguía. Sin embargo, al darse cuenta de que no estaba con él, inició la búsqueda sin éxito. El padre explicó que la mujer conocía el trayecto habitual hacia el templo que frecuentan desde hace años, lo que hace más desconcertante su desaparición.

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Búsqueda incesante

La denuncia fue presentada en la comisaría de Alfonso Ugarte, donde la familia solicitó apoyo para ubicarla.

Lourdes Rispa, hermana de la desaparecida, indicó que algunos ciudadanos aseguran haber visto a Milagros en la avenida Aviación, a la altura del hospital de Neoplásicas. Ante ello, los familiares han colocado afiches en la zona y coordinado con personal de serenazgo para ampliar la búsqueda.

La familia advirtió que la situación es crítica debido a que Milagros no ha recibido su tratamiento médico en las últimas 48 horas. Además, brindaron detalles sobre su vestimenta al momento de la desaparición: llevaba un vestido marrón, casaca beige y zapatos del mismo color. Tiene cabello canoso, que suele llevar recogido en una cola de caballo.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con su ubicación, y brindaron los teléfonos 924192682 o 994393251, para cualquier información.

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