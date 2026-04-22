Resumen

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Buscan a adulta mayor con esquizofrenia desaparecida hace 48 horas en el Cercado de Lima. Foto: Captura de video/TV Perú
Buscan a adulta mayor con esquizofrenia desaparecida hace 48 horas en el Cercado de Lima. Foto: Captura de video/TV Perú
Por Redacción EC

Una familia vive horas de angustia en Lima tras la desaparición de Milagros Rispa, una mujer de 66 años que fue vista por última vez cuando abordaba una unidad de transporte público rumbo a un templo evangélico. De acuerdo con sus familiares, la adulta mayor padece esquizofrenia, lo que incrementa la preocupación por su estado de salud, ya que no ha tomado su medicación desde hace dos días.

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