Lima amaneció recientemente cubierta por una densa neblina, sorprendiendo a miles de ciudadanos que en semanas previas experimentaban mañanas soleadas. Este cambio ha generado dudas sobre el comportamiento del clima en los próximos días, especialmente ante la llegada del otoño. En esa línea, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) explicó que este fenómeno responde a condiciones atmosféricas propias de la temporada y a la influencia del anticiclón del Pacífico Sur.

El ingeniero Matt Nieto, especialista del Senamhi, indicó que existe una alta probabilidad de neblina y lloviznas en distintos distritos de Lima Metropolitana al menos hasta el 28 de abril.

“Este contraste de masa de aire, entre el cálido y el frío, que viene por efecto de los vientos del sur favorece la ocurrencia rápida de la niebla y neblina en los distritos cercanos al mar, incluso con alguna llovizna puntual que se podría intensificar en los próximos días. Esta situación está atribuida principalmente a la influencia del anticiclón del Pacífico Sur”, señaló.

Además, advirtió sobre los riesgos que estas condiciones pueden generar: “La densa niebla, neblina o lloviznas pueden afectar la visibilidad y provocar incidentes en el transporte, por lo que se recomienda tomar precauciones”.

Temperaturas bajan y sensación de frío aumenta

El especialista explicó que, tras los días calurosos recientes, se prevé una disminución progresiva de la temperatura en la capital. “Las temperaturas máximas en Lima Metropolitana estarán más cercanas a sus valores normales, entre 27 y 28 grados durante el día, mientras que las mínimas podrían descender a 18 grados e incluso 17 en algunos distritos”, puntualizó.

Asimismo, indicó que la sensación térmica será más fresca, especialmente en horas de la madrugada: “Ya se empieza a percibir una ligera sensación de frío, por lo que es recomendable el uso de abrigo ligero, especialmente en población vulnerable”. En tanto, descartó nuevos picos de calor extremos. “Las temperaturas máximas se van a amortiguar y estarán entre los 26 y 30 grados, dentro de un comportamiento más acorde al otoño”.

Emitida alerta naranja por vientos y neblina en Lima, Callao y regiones del norte y sur. (Foto: Andina)

Clima variará según zonas de Lima

El comportamiento del clima no será uniforme en toda la ciudad. En distritos alejados del mar, como La Molina, San Juan de Lurigancho o Santa Anita, predominarán mañanas frescas con rápida aparición del sol. “Al estar más alejados del mar, la nubosidad se disipa con mayor rapidez y las temperaturas se recuperan durante el día”, explicó el especialista.

En contraste, en zonas cercanas al litoral como Miraflores, Barranco, San Miguel o San Isidro, la neblina y la nubosidad serán más persistentes. “Estos sectores tendrán más horas de cielo cubierto y mayor probabilidad de lloviznas, especialmente en horas nocturnas y de madrugada”, precisó.

Vientos fuertes y riesgo en carreteras

El Senamhi también alertó sobre el incremento de la velocidad del viento en la costa peruana. “Se esperan ráfagas de hasta 38 kilómetros por hora en Ica, mientras que en Lima podrían alcanzar o superar los 30 km/h”, indicó.

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Estas condiciones podrían generar riesgos adicionales: “El levantamiento de polvo en regiones como Ica puede reducir la visibilidad, por lo que los conductores deben extremar precauciones”.

Respecto al panorama estacional, el especialista señaló que el otoño tendrá una tendencia cálida en promedio, influenciado por el calentamiento del mar asociado al fenómeno de El Niño costero. “El otoño será en general cálido, aunque con algunos episodios puntuales de frío, como los que estamos observando actualmente”, explicó.

Incluso, esta tendencia podría extenderse al invierno: “No significa que todo el invierno será cálido, pero en promedio se esperan temperaturas por encima de lo normal, sin descartar días fríos específicos”.

Densa neblina cubre algunos distritos de Lima. Foto: GEC

Recomendaciones ante el cambio de clima

Finalmente, el Senamhi exhortó a la población a tomar medidas preventivas frente a estas condiciones.

“Es importante usar abrigo ligero en horas nocturnas y de madrugada, sobre todo en adultos mayores, niños y personas vulnerables”, recomendó. Asimismo, pidió precaución en la vía pública. “Ante lloviznas, se debe evitar caminar apresuradamente y conducir con mayor cuidado, ya que las pistas pueden volverse resbalosas”.

También advirtió sobre los efectos del viento: “Asegurar techos y estructuras débiles para evitar daños”, concluyó.

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