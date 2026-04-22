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Lima amanece más fría: Senamhi prevé neblina, lloviznas y descenso térmico hasta el 23 de abril. Foto: GEC
Lima amanece más fría: Senamhi prevé neblina, lloviznas y descenso térmico hasta el 23 de abril. Foto: GEC
Por Redacción EC

Lima amaneció recientemente cubierta por una densa neblina, sorprendiendo a miles de ciudadanos que en semanas previas experimentaban mañanas soleadas. Este cambio ha generado dudas sobre el comportamiento del clima en los próximos días, especialmente ante la llegada del otoño. En esa línea, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) explicó que este fenómeno responde a condiciones atmosféricas propias de la temporada y a la influencia del anticiclón del Pacífico Sur.

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